O cantor Zé Felipe, de 26 anos, que adota o visual 'cabelão' optou por um novo corte de cabelo e exibe o resultado da mudança em suas redes sociais

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, surpreendeu os seus mais de 28 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 27, ao mostrar o resultado de seu novo corte de cabelo por meio de uma série de registros. Isso porque o famoso, que é casado com a influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25, abandonou o cabelão e adotou o visual da cabeça totalmente raspada.

"Tirei pra lavar (risos)", escreveu na legenda da publicação.

Virginia, por sua vez, reagiu surpresa à mudança no cabelo do marido: "Socorro!! Eu não posso sair de casa", declarou na legenda do post. João Guilherme, irmão de Zé Felipe, provocou: "Voltou a ter cara de quem toma banho".

Já Poliana Rocha, mãe do artista, o elogiou: "Gato de todo jeito!!!!".

Na seção de comentários, os internautas ficaram dividos e as opiniões foram diversas. Entre as impressões constam:"Agora sim, ficou até mais novo. Não que eu esteja te chamando de velho (risos)!"; "Virginia saiu, Zezito automaticamente: 'Por que não fazer uma surpresa pra gata?'" e "Eu gostava do cabelo grande, se tivesse cortado só um pouco tinha ficado bom também", foram algumas das mensagens da publicação.

Confira, abaixo, o resultado:

Zé Felipe faz mechas no cabelo em homenagem à família

Na última sexta-feira, 24, a influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, se supreendeu com o esposo, o cantor Zé Felipe ao ver o visual novo do famoso e registrou a novidade por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a influencer foi pega de supresa com a mudança no cabelo do cantor, que pintou as mechas do cabelo de rosa e azul para homenagear a família do casal. Confira!

