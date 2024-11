Virginia Fonseca mata saudade dos filhos após viagem

Após retornar de Dubai, Virginia Fonseca compartilhou momentos fofos com o marido e os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 19, a digital influencer retornou de uma viagem de trabalho para Dubai e foi direto matar a saudade da família.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos e vídeos em que aparece ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

"Já estou em casa. Estava com tanta saudade. Obrigada Deus por absolutamente tudo", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Família abençoada", escreveu uma internauta. "Nada melhor do que estar ao lado da família", comentou outra.

Efeito colateral

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao abrir detalhes de sua intimidade ao falar sobre um efeito colateral do chip contraceptivo. Ela colocou o implante após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, de dois meses, mas está sofrendo com o sangramento prolongado. A loira contou sobre o incômodo nas redes sociais. Que tal saber se isso é normal ou não?

O chip contraceptivo é um método de longa duração e reversível e 99% de chance de eficácia contra a gestação. O implante fica sob a pele e libera um hormônio que impede a ovulação e modifica o revestimento uterino. Porém, o método também efeitos colaterais, como mudanças no ciclo menstrual.

De acordo com a Dra. Marcia Terra Cardial, ginecologista da Clínica Terra Cardial, o sangramento é um efeito comum do chip contraceptivo. “A irregularidade no ciclo é um efeito comum, especialmente nos primeiros meses de uso. Algumas pacientes podem experimentar a ausência de menstruação, enquanto outras podem relatar episódios de sangramento contínuo, como mencionado pela influenciadora Virginia Fonseca. Esses casos, apesar de não serem graves, podem interferir na qualidade de vida e demandam avaliação médica para determinar ajustes ou a troca do método", disse ela.

