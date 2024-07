Virginia Fonseca irrita Zé Felipe em conversa de Whatsapp. Saiba o motivo!

Virginia Fonseca mostrou o print de uma conversa de Whatsapp com o marido Zé Felipe e contou uma das situações que irrita o cantor

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 47 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 25, a digital influencer mostrou uma conversa no Whatsapp com o marido Zé Felipe e contou um motivo que irrita bastante o cantor.

No print publicado por ela em seu Instagram Stories, Virginia responde o amado com "uai Zé" e prontamente ele responde "é amor. Não gosto de Zé", mostrando ficou irritado por a esposa não ter usado o apelido carinhoso.

Virginia deu risada e se desculpou pela situação. "Até pelo zap ele briga, tá?", escreveu ela. Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e esperam ansiosamente o nascimento de José Leonardo, que deve vir ao mundo no próximo mês.

Homenagem

Virginia Fonsecausou as redes sociais para prestar uma homenagem para o seu sogro, o cantor Leonardo. O sertanejo completou 61 anos de vida nesta quinta-feira, 25, e ganhou um recado especial da nora. No feed do Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe postou uma foto em que aparece abraçada com o aniversariante, tirada na festa de aniversário dele, que teve como tema arraial julino, e agradeceu por conviver com ele.

"Hoje é niver dele, uma das melhores pessoas que eu conheço!!! Leo, é um prazer poder conviver com você e te chamar de sogro. Nesse dia mais que especial, peço a Deus que lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e felicidade", começou a influenciadora digital

E completou: "Que você continue sendo essa pessoa nota 1000 que todos amam!! Você é demais!! Obrigada por tudo que faz por nós, por todos conselhos, por todo carinho (do seu jeito) e por toda atenção de sempre! Amamos você".

Mais cedo, Leonardo também recebeu uma homenagem do filho, Zé Felipe. O cantor relembrou uma foto antiga em que aparece ao lado do pai e se declarou na legenda. "Gato, se eu pudesse descrever você em três palavras seriam amor, generosidade e alegria. Mas ainda assim faltariam muitas mais. Você é e sempre será um espelho para mim, meu companheiro, amigo, o melhor pai que eu poderia ter. Desejo felicidade e muita saúde na sua vida! Nós te amamos! Obrigado por ser o melhor pai e vovô do mundo. Feliz Aniversário, pai", escreveu ele.