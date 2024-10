Virginia Fonseca impressiona com boa forma menos de um mês após o parto

Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao exibir sua barriga sequinha menos de um mês após o nascimento do terceiro filho

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. A digital influencer está radiante após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, com quem já tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, prestes a completar dois anos.

A famosa tem impressionado cada vez mais os seus seguidores com a rápida recuperação de sua boa forma menos de um mês após o nascimento do bebê.

Nesta sexta-feira, 4, Virginia recebeu uma massagista em sua casa e fez questão de mostrar o momento em seu Instagram Stories, exibindo sua barriga sequinha. Além disso, ela também tem feito tratamentos para melhorar a cicatrização da cesárea.

A fábrica fechou?

Porém, ao que tudo indica a famosa não deseja aumentar mais a família por um bom tempo. Na quarta-feira, 2, Virginia mostrou em seu Instagram Stories que já escolheu seu método contraceptivo.

A loira surgiu no consultório de sua médica e colocou o Implanon, considerado um dos métodos contraceptivos mais seguros. "Eu vim aqui colocar um negócio para eu não ficar grávida de novo. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio não vem mais. A gente vai colocar o Implanon", disse ela.

Após a inserção, Virginia tranquilizou seus seguidores. "Primeira vez que estou colocando isso. Mas não doeu não, foi de boa", disse ela, antes de assustar a médica com uma pergunta. "Agora quanto tempo tem que esperar para ter relação?", questionou ela.

"No primeiro mês tem que usar algum método de barreira, como preservativo, mas você não está liberada ainda", disse a profissional. "Mas eu não estou fazendo nada não, pode ficar tranquila", respondeu Virginia, aos risos.

O Implanon é um método contraceptivo em forma de implante hormonal. Ele consiste em uma pequena haste flexível que é inserida sob a pele do braço e libera continuamente um hormônio que previne a ovulação e, assim, evita a gravidez. Esse método contraceptivo tem duração de três anos.