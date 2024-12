Virginia Fonseca ganha beijo e 'mão-boba' de Zé Felipe: 'Quero você'

O cantor Zé Felipe chamou a atenção ao compartilhar duas fotos agarradinho com a esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe agitou as redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar duas fotos ao lado de sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Em um dos cliques postados no feed do Instagram, o artista e a amada aparecem dando um beijo apaixonado, já na segunda imagem, Virginia ganha um beijo na bochecha, enquanto abraça o marido. O que acabou chamando a atenção foi a mãe boba de Zé no bumbum da influencer, que está usando um biquíni preto.

Já na legenda da publicação, o filho do cantor Leonardo e da influenciadora digital Poliana Rocha, se declarou. "Oh garota, quero você só pra mim. Mais um ano novo juntos de uma vida inteira, amém", escreveu o cantor.

O post recebeu diversos comentários. "Que casal, meus amigos, que casal", disse uma seguidora. "Feitos um para o outro", afirmou outra. "Essa mão aí vai render mais um filho(a)", brincou uma fã. "Que casal bonito", comentou mais uma.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Zé Felipe fala sobre previsões sobre o fim de seu casamento

O cantor Zé Felipe resolveu interagir com os seus seguidores neste último sábado, 28, e abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social. Em uma delas, o artista foi questionado sobre as previsões que videntes fazem sobre o fim do casamento dele com Virginia Fonseca, com quem teve três filhos.

"Cara, eu não tenho medo não, acho que o sentimento mais bonito que a gente pode ter, o ser humano é a fé, né, independente da religião, da fé que você siga, a fé é muito bonita e a espiritualidade existe e tudo que a gente absorve, que falam sobre a gente, acontece, né, então eu tento só absorver as coisas boas. Sei que o meu casamento é abençoado, a prova disso são os três filhos lindos...", disse ele em um trecho. Veja o desabafo completo!

Leia também:Monyque Costa divide cliques com filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe