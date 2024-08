Virginia Fonseca faz unha inusitada em homenagem à família

Virginia Fonseca resolveu homenagear a família de uma maneira inusitada e escreveu as iniciais do marido e dos filhos nas unhas

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a influenciadora é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e está à espera de José Leonardo, que deve nascer em breve.

Nesta quinta-feira, 15, a famosa resolveu homenagear a família de forma inusitada. Virginia escreveu nas suas unhas as iniciais M.A, Z.F, M.F e J.L, simbolizando o nome do marido e dos filhos.

No dedo que sobrou, Virginia desenhou um coração vermelho. "Se ser brega fosse crime, eu já estava de prisão perpétua", brincou ela.

Exigência

No último sábado, 10, Virginia Fonseca recebeu o cantor Zezé Di Camargo e o influencer Gustavo Tubarão no Sabadou com Virginia, seu programa de auditório no SBT. Em conversa com os convidados, um trecho chamou mais a atenção de internautas, quando a influencer contou que Zé Felipe exigiu que a família vivesse em Goiânia próximo dos pais, desde o início do namoro.

A empresária reforçou que é ela que toma as rédeas da situação dentro de casa, no entanto, cedeu à vontade do marido, mesmo que quisesse viver em São Paulo a princípio: "Em casa, sou eu que mando, claro. Mas isso de morar com a família dele (de Zé Felipe), foi a única coisa sobre a qual ele bateu o pé", revelou ela.

Antes de se mudarem para a nova mansão que também fica na cidade de Goiânia, Zé e Virginia viviam no mesmo condomínio de Poliana Rocha e Leonardo, o que foi uma decisão do cantor para não ficar longe da família.

"Eu pretendia voltar para São Paulo e trabalhar aqui, porque estava no auge. Ele disse que não ia sair por nada de Goiânia e que queria morar no mesmo condomínio dos pais. Foi a melhor decisão que tomamos, porque é lá (a cidade) é maravilhoso", concluiu Virginia.