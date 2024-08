Virginia Fonseca dá close no barrigão em reta final da gravidez

Virginia Fonseca está contando os dias para ter José Leonardo nos braços e fez questão de dar um close no barrigão na reta final da gravidez

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. A digital influencer está contando os dias para ter José Leonardo nos braços. O menino será o terceiro filho dela com Zé Felipe, com quem ela já tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

Nesta quarta-feira, 21, Virginia passou por uma sessão de drenagem para desinchar e fez questão de dar um close no barrigão.

Na imagem, publicada em seu Instagram Stories, Virginia fez questão de deixar à mostra as tatuagens que fez em homenagem às filhas mais velhas. Na legenda, ela colocou apenas a sigla do nome do bebê, acompanhado de um emoji de coração azul.

Emoção

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento único de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. Nesta quarta-feira, 21, a apresentadora do SBT postou um vídeo da reação que a caçula teve com a irmã mais velha ao chegar da escola e encantou os internautas.

Isso porque, a mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente.

"Nesses momentos que eu percebo que fiz a melhor escolha! Eu amo vocês e amo o jeito que vocês se amam. Floflo chegou da escola e a primeira pessoa que ela perguntou foi da Maria Alice, a Maria ouviu e abriu os braços para ela dar um abraço e ela foi correndo, eu não estou chorando não, imagina", disse emocionada.

Ainda nesta quarta-feira, 21, logo ao acordar, Virginia Fonseca mostrou que está sofrendo de um sintoma na reta final da gravidez. A esposa de Zé Felipe está esperando o terceiro herdeiro deles, José Leonardo.