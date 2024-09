Vinny mexe a cadeira em meio a memes com Datena e Marçal: 'Tentei não rir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vinny lamenta incidente e confessa ter se divertido com memes sobre a cadeirada de Datena em Maçal usando o hit Heloisa, Mexe a Cadeira

Uma enxurrada de memes tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira, 16, após viralizar o momento em que o apresentador de TV e candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (67) joga uma cadeira no adversário e ex-coach Pablo Marçal (37), durante debate exibido pela TV Cultura, na noite do último domingo (15). Para deixar os vídeos engraçados – apesar da gravidade do caso –, internautas resgataram a música Heloisa, Mexe a Cadeira e a usaram como trilha sonora. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Vinny (57), autor do grande sucesso no final dos anos 1990, comentou sobre o hit ter voltado com força para a web, do dia para a noite. "Tentei não rir", admite.

Vinny só foi saber do incidente um tempo depois. “Não vi o debate. Estava assistindo ao show do Deep Purple. Então, estava numa vibe totalmente diferente: Rock in Rio. E aí, acabei tomando conhecimento do que aconteceu – uma cena bizarra, lastimável, era só o que faltava mesmo – por uma sequência de memes usando o Mexe a Cadeira, como trilha de fundo para aquele momento ali”, conta. “Confesso que eu tentei não rir, mas não tive como, porque todos eram muito engraçados (risos). O brasileiro já nasce sabendo fazer meme, né?”, destaca o artista.

Apesar de lamentar o ocorrido, o cantor comemora que seu hit voltou a viralizar na internet. “Foi um mais engraçado que o outro. A gente lamenta o episódio, mas a verdade é que a música foi parar lá em cima, de um dia pro outro. O próprio brasileiro resgatou essa memória efetiva de Mexe a Cadeira e botou a música entre as mais tocadas; coisas que só acontecem no Brasil mesmo”, diz.

“Agradeço pela parte que me toca, a família agradece. Eu só espero que não aconteça mais vezes. Que isso sirva como um marco, para vermos se o comportamento dos políticos muda de alguma forma, porque parece uma briga de comadre, né? Aquela coisa feia de porrada de rua. A gente quer ouvir propostas, e isso está faltando”, emenda Vinny.

VEJA ALGUNS MEMES A SEGUIR:

AGRESSÃO EM DEBATE

José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada durante um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A sabatina precisou ser interrompida temporariamente após o incidente. Ao voltar ao ar, o moderador do encontro, Leão Serva, anunciou que o apresentador da Band havia sido expulso por causa da agressão física.

Marçal foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internado durante a madrugada e teve alta nesta segunda-feira, 16. Segundo o boletim médico divulgado pela unidade, ele teve traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.

NOTA DA TV CULTURA

"A TV Cultura lamenta o episódio ocorrido durante o Debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15/9), envolvendo os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. Além disso, o Debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos.

Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando à segurança dos presentes no Teatro B32 e em consonância às regras deliberadas anteriormente".