Viih Tube reage a superstição do Ano Novo Chinês: 'Vai pro ralo?'

A inflenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais para comentar sobre uma supertição do Ano Novo Chinês. Veja o que ela disse!

A inflenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais para comentar sobre uma supertição do Ano Novo Chinês, feriado mais importante da China, que começa nesta quarta-feira, 29. Um dos temas que virou assunto na internet foi a crença de que lavar o cabelo nessa data pode trazer má sorte.

Ao saber da tradição, Viih Tube comentou: “Gente, como assim não é pra lavar o cabelo porque amanhã é Ano Novo Chinês e se lavar a sua prosperidade vai pro ralo? MAS MEU CABELO TÁ PODRE DE SUJO. Porque ninguém me avisou antes? Eu já tenho fama de que não toma banho”, escreveu a influenciadora nos stories de seu perfil no Instagram.

Segundo a supertição, lavar o cabelo no primeiro dia do ano é visto como um gesto simbólico de afastar as bênçãos e a sorte acumulada para o novo ciclo.

Storie de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

