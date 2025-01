Eliezer relata atitude inacreditável de Lua ao ter ciúmes de Ravi

Em suas redes sociais, Eliezer contou uma atitude inacreditável que a filha Lua, de um ano, teve ao ter ciúmes de Ravi, de apenas dois meses

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Nesta quinta-feira, 23, o ex-BBB contou em seu Instagram Stories uma atitude da primogênita ao ter ciúmes do irmão caçula.

"Aconteceu uma coisa agora inacreditável. A Lua estava no colo da Viih e o Ravi estava no meu colo. E quando o Ravi foi para o colo da Viih, a Lua ficou com ciúmes. Ela não chorou, não berrou. Nós temos duas babás, a Vilma é a babá da Lua e a Carol é a babá do Ravi. Aí ela desceu do meu colo e falou exatamente assim, com todas as letras: 'Cadê a Carol?'. Ficou procurando a Carol. Tipo assim 'vem Carol para pegar o Ravi da minha mãe' porque a mãe é da Lua", começou ele.

Em seguida, o famoso afirmou que a pequena tem ficado bastante enciumada. "A gente está nessa fase. A Lua não faz muita birra de ciúmes, mas quando ela vê ele no colo, ela chora, ela não gosta. A gente acaba equilibrando os dois, no começo era um pouco mais difícil até ela acostumar e agora a gente está acostumando ela aos poucos. A gente permanece com ele no colo mesmo ela achando ruim. É normal, até ela entender o que ela está sentindo. Mas ela fala com todas as letras 'papai é da Lua, mamãe é da Lua'. E a gente fala 'papai é a Lua e do Ravi também'. E ela responde 'não é não, é só da Lua'", concluiu.

Presentes

Nesta quinta-feira, 23, Eliezer está completando 35 anos de vida. O ex-BBB foi recebido em casa pela família com direito a bolo e docinhos. E claro que o famoso também recebeu presentes. Viih Tube fez questão de compartilhar o momento especial em seu Instagram Stories.

Primeiro, ele recebeu o presente da filha Lua, de um ano. Em uma caixinha verde estava um colar com um pingente religioso.

Depois, foi a vez de Ravi, de dois meses, presentear o pai. Com o bebê no colo, Viih Tube entregou para o marido um embrulho verde, que continha um aparelho para medir condicionamento físico, batimentos cardíacos, entre outras coisas.

Por fim, Viih Tube surpreendeu o marido com uma caixa da Gucci na cor verde militar. Dentro estava um casaco preto dois em um, as mangas são removíveis e a peça se torna um colete.

