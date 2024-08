Viih Tube posa de biquíni e exibe barrigão de gravidez

Viih Tube está à espera de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. De biquíni, a digital influencer fez questão de exibir o barrigão da gravidez

Viih Tube está à espera de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Eles já são pais de Lua, de um aninho. Em suas redes sociais, a digital influencer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, Viih Tube compartilhou algumas fotos em que aparece com um biquíni verde e fez questão de exibir o barrigão de 25 semanas de gestação, o que equivale a 5 meses e meio. Sorridente, a mamãe coruja fez questão de posar com a mão na barriga.

"25 semanas com você meu filho, estou tão feliz e ansiosa para te conhecer", escreveu ela na legenda da publicação.

Eliezer se surpreende ao ler trecho de livro

Eliezer apareceu nas suas redes sociais para compartilhar que ficou surpreso ao saber que sua mulher, Viih Tube, escreveu no novo livro do casal, “Tô Grávida! O que a gente faz agora?”. O ex-BBB contou que o que descobriu "acabou com ele", ao achar que, algumas coisas que fazia durante a experiência de cuidar da sua primeira filha, Lua, na verdade desagradaram a influencer.

Em seu perfil do Instagram, ele desabafou: "Comecei a ler o nosso livro e estou chocado em descobrir que tiveram algumas coisas nas quais eu achei que estava agradando e arrasando e, na verdade, a Viih estava odiando", começou, "Acabou comigo", admitiu em seguida.

E completou: "Que loucura, eu achei que tinha sido tudo bem". Ele ainda publicou uma foto dele mesmo segurando o livro na mão, próximo ao seu rosto, fazendo uma cara de surpresa. Depois, postou um registro do início de um dos capítulos no qual a ex-participante do BBB 21 intitulou:

"Chocado! Eu achei que estava tudo certo". A parte em questão, a respeito do período de puerpério pelo qual a mesma passou, se chamava: "Aquilo me irritava, porque eu estava vivendo um verdadeiro inferno pessoal".

No trecho escrito pela influenciadora, ela desabafa sobre a época pós parto e como se sentiu no período: “Então, confesso que ver o Eli vivenciando a maternidade de forma totalmente diferente me frustrava. Eu não conseguia transmitir meus sentimentos verdadeiros a ele. Ao mesmo tempo, sabia que se falasse algo ele ficaria preocupado. Queria me manter positiva, feliz. Por fora, eu estava exausta fisicamente. Contudo, não expressava nem metade do que estava de fato acontecendo por dentro e emocionalmente”, escreveu.