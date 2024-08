Viih Tube pede desculpas após alfinetar influenciadora em vídeo: “Errei muito”

Errou? Viih Tube gera polêmica ao alfinetar antiga amiga e pede desculpas publicamente nas redes sociais; entenda o que aconteceu

Nesta terça-feira, 13, Viih Tube pediu desculpas publicamente após uma nova polêmica. Em suas redes sociais, a influenciadora digital publicou um vídeo alfinetando uma antiga amiga. Embora não tenha mencionado nomes, seus seguidores rapidamente identificaram que a referência era a Camila Loures. Diante das reações, ela decidiu se desculpar pela situação.

Para quem não acompanhou, Viih Tube e Eliezer lançaram um livro revelando os bastidores da chegada da primeira filha, Lua di Felice. Em um dos capítulos, eles recordam que não queriam compartilhar a idade gestacional da primogênita ou a previsão para o nascimento, mas foram pressionados durante uma entrevista no podcast de Camila Loures.

“Eu não quero que saibam a verdade, é direito meu. O pior é ela perguntar três vezes o que eu não queria falar e ela perguntar exatamente isso, com a desculpa de que perguntaram no chat. Ela foi sem noção”, Viih Tube detona a apresentadora sem citar nomes. Eliezer concorda: "E ela ainda se faz de amiga sua na internet. Ranço eterno", declara.

Não demorou muito para que os seguidores descobrissem a quem Viih Tube se referia. Eles notaram que Camila Loures havia feito perguntas sobre o motivo pelo qual não quiseram revelar a data do nascimento do bebê em seu podcast, e também reconheceram que os influenciadores estavam usando as mesmas roupas no vídeo e na entrevista.

Viih Tube apaga vídeo:

Diante da descoberta, Viih Tube apagou o vídeo e pediu desculpas publicamente: "Eu errei muito, vocês têm razão. Eu estava com uma leve raiva, que nem pensei. Não pensei no hate que daria na Camila, nada. Escolhi algumas cenas que eu conto em meu livro para reproduzi e escolhi essa cena porque foi um momento impactante para mim”, disse.

"Já fui uma pessoa que levou muito hate e não pensei nisso, não é o que eu quero passar. Já pedi desculpas para ela no privado, apaguei o vídeo e errei mesmo. Realmente, é algo muito antigo. Esse foi um dos momentos que eu me senti muito traída e ela sabe, porque eu estava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, estava um caos", contou.

Apesar de pedir desculpas pelo vídeo, Viih reforçou que ficou muito chateada com a postura da antiga amiga durante a entrevista: “Me senti muito segura para estar lá e pedi para não perguntar sobre quantas semanas eu estava [de gravidez] ou por que eu não querer falar nada disso. Ela sabe o motivo real do por quê”, declarou.

“Na hora eu tive que inventar uma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal e eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast para perguntar”, contou. Viih ainda revelou que cortou contato com a influenciadora após a entrevista: "Nós não somos mais amigas, obviamente. Aquilo me magoou muito”, disse.

“Eu estava muito frágil naquela época e não gostei do que foi feito. Mas continuo errada do que fiz. Desculpas mesmo, no final foi algo completamente infantil e desnecessário mesmo", Viih finalizou o pedido de desculpas e removeu o vídeo polêmico do ar. Até o momento, Camila Loures não se manifestou sobre a publicação.

Viih Tube exibe barrigão de gravidez:

Antes de causar com o vídeo sobre a polêmica, Viih Tube encantou os seguidores nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a influenciadora compartilhou algumas fotos em que aparece com um biquíni verde e fez questão de exibir o barrigão de 25 semanas de gestação, o que equivale a 5 meses e meio, na espera pelo segundo herdeiro, Ravi.