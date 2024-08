Viih Tube expõe climão com pergunta indiscreta de Camila Loures: ‘Pura maldade’

Climão! Viih Tube relembra entrevista polêmica e crítica pergunta indiscreta que teria sido feita pela influenciadora digital Camila Loures

Na última segunda-feira, 12, Viih Tube e Eliezer causaram polêmica ao publicar um vídeo nas redes sociais, no qual recriaram um capítulo de seu novo livro sobre maternidade. No registro, eles relembraram uma entrevista do passado e criticaram uma pergunta indiscreta que teria sido feita pela influenciadora digital Camila Loures.

Para quem não acompanhou, Viih Tube e Eliezer lançaram um livro revelando os bastidores da gestação e da chegada de sua primeira filha, Lua, que está com um ano. Em um dos capítulos, eles recordam que não queriam compartilhar a idade gestacional da filha nem a previsão para o nascimento, mas foram pressionados durante uma entrevista.

“Eu sabia que era pura maldade, porque ela tentou perguntar, de outra forma, algo que eu já havia dito que não responderia. Eu tinha sido clara: não quero tocar no assunto. Então, na hora, minha resposta foi dizer que eu não falava sobre isso por uma questão de privacidade, porque não queria que soubessem quando Lua estivesse para nascer. Mas não foi por isso”, ela relembrou no livro.

Agora, Viih e Eliezer recriaram a reação que tiveram ao deixar o programa onde teriam sido pressionados. No trecho, eles criticaram a apresentadora do programa: "Eu não acredito que ela me deixou para perguntar no final o que eu pedi para não perguntar. Eu tive que mentir e agora vou ter que sustentar até o fim da gravidez”, disse a influencer.

“Eu não quero que saibam a verdade, é direito meu. O pior é ela perguntar três vezes o que eu não queria falar e ela perguntar exatamente isso, com a desculpa de que perguntaram no chat. Ela foi sem noção”, Viih Tube detona a apresentadora sem citar nomes. Eliezer concorda: "E ela ainda se faz de amiga sua na internet. Ranço eterno", declara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Imediatamente, os seguidores relembraram a participação deles no podcast "Pod Cats", comandado por Camila Loures. No programa, a influenciadora fez a mesma pergunta e logo apontaram uma indireta: “Eles reproduziram até a mesma roupa, quem fez a pergunta foi a Camila Loures”, disse uma. “Eu lembro disso! Foi no Podcats com a Camila Loures - achei de MUITO mal gosto”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Eliezer se surpreende ao ler trecho que Viih Tube escreveu em novo livro:

Eliezer apareceu nas suas redes sociais, nesta segunda-feira, 12, para compartilhar que ficou surpreso ao saber que sua mulher, Viih Tube, escreveu no novo livro do casal, “Tô Grávida! O que a gente faz agora?”. O ex-BBB contou que o que descobriu "acabou com ele", ao achar que, algumas coisas que fazia durante a experiência de cuidar da sua primeira filha, Lua, na verdade desagradaram a influencer.