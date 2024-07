Viih Tube conta que recusou convite de aniversário: "Morrendo de sono"

A influenciadora Viih Tube compartilhou com os seus eguidores que desistiu de ir em uma festa de aniversário em razão do horário

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores que desistiu de ir em uma festa de aniversário em razão do horário. Grávida de seis meses, ela relatou nos stories de seu Instagram que costuma dormir cedo.

"A gente percebe que está ficando velho quando acontece o seguinte: fomos convidados para uma festa super legal, de uma pessoa super legal, hoje. Pensei: 'Nossa, vou super. Vai ser demais. Admiro demais essa pessoa'", iniciou a ex-BBB.

E completou: "Aí chegou o convite com o horário. Começa às 22h. Gente, às 22h eu já estou indo dormir. Não tenho condições de ir a uma festa que começa às 22h mais. As pessoas começam a chegar à meia-noite, e nesse horário já estou morrendo de sono. Fica a reflexão."

Grávida do segundo filho, Viih Tube mostra mudanças em seu corpo

Mãe da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho, Viih Tube fez um vídeo apontando as principais mudanças em seu corpo até o momento. "Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", iniciou a esposa do ex-BBB Eliezer.

Durante o registro gravado, Viih Tube ressaltou que apesar de gostar de se cuidar, não está preocupada com as mudanças, visto que seu corpo está gestando seu bem maior, que é o bebê. "É normal sentir insegurança, faz parte", declarou ela.

Em seguida, a influenciadora disse que já está cuidando do cabelo para evitar a queda pós-parto, assim como aconteceu na primeira gravidez. "Estou tomando vitamina desde o início, e bastante", detalhou. Por fim, ela mostrou as marcas de estrias e explicou que iniciou o tratamento recentemente, já que não conseguiu fazer antes.