Com look de moletom, Viih Tube exibe barriguinha em aeroporto

Viih Tube usou um conjunto de moletom para embarcar ao lado de Eliezer em aeroporto e exibiu a barriguinha da segunda gravidez

Nesta segunda-feira, 15, Viih Tube e Eliezer foram fotografados embarcando no Aeroporto de Congonhas, localizado em São Paulo.

Com um conjunto de moletom todo branco, a influencer exibiu a barriguinha da segunda gestação. Além disso, o casal esbanjou simpatia ao sorrir e acenar para os fotógrafos presentes no local.

Viih Tube e Eliezer, que se casaram em 2022, serão papais de um menino que se chamará Ravi. Eles já têm a pequena Lua, de um aninho.

Amor

Viih Tubeexplodiu o fofurômetro das redes sociais na sexta-feira, 12, ao compartilhar um momento encantador entre sua filha mais velha, Lua, de um aninho, e o irmãozinho. A influencer está à espera de seu segundo filho, que se chamará Ravi.

No vídeo publicado no perfil do Instagram de Lua, a mulher do ex-BBB Eliezer aparece deitada na cama, exibindo seu barrigão de grávida, enquanto conversa com a herdeira. "Tem um bebê aqui?", diz Viih para a filha.

Em seguida, a influenciadora digital pede para Lua dar um beijo no neném, e a pequena deixa a mamãe emocionada ao atender o pedido. "Beijo no meu irmão nenê", diz a legenda da postagem.

Além disso, Lua também esbanjou muita fofura ao fazer carinho na barriga da mamãe e dar uns tapinhas de leve, mostrando que já está ansiosa para a chegada do tão sonhado irmãozinho.

Os internautas ficaram encantados com o momento de amor entre os irmãos. "Ahh quanto amor", disse uma seguidora. "Muita fofura essa pequena", escreveu outra. "Que vontade de apertar gente, não dá!", se derreteu uma fã. "Eu não tenho maturidade para essa fofura", falou mais uma.

Recentemente, Viih falou sobre as diferenças entre as gestações. "O da Lua eu sentia muito medo, então eu queria que ela ficasse na barriga o maior tempo possível. O Ravi, como eu já sei tudo, quero que venha logo. Quero conhecer, morder, apertar ele. Estou bem mais tranquila", declarou ela em entrevista ao TV Fama, programa da RedeTV!