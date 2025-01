Graciele Lacerda mostra a barriga 16 dias pós-parto: 'Voltando naturalmente'

A influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou como está sua barriga 16 dias após o nascimento de sua primeira filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para mostrar como está seu corpo 16 dias após o nascimento de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo.

A influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas nos Stories no Instagram e foi questionada sobre quantos quilos engordou durante a gestação da herdeira. "Eu engordei 14 quilos na gestação... Eu já consegui emagrecer 10 quilos, eu estou com 72, ainda falta um pouquinho, meu peso normal é 65", disse ela.

Depois, Graciele mostrou a barriga e contou que está deixando seu corpo voltar naturalmente, apenas cuidando da alimentação como sempre fez. "Meu útero está voltando naturalmente para o seu lugar, isso é normal... Não voltaria o meu corpo de uma hora para outra. Faz parte o útero voltar naturalmente e cada dia que eu acordo ele está mais desinchado."

"Com 16 dias é pouco tempo, não tem como eu ficar com a barriga chapada, a não ser que eu faça alguma coisa...", explicou a famosa, contando que não está usando cinta, apenas uma calcinha de cintura alta. "16 dias de pós-parto. Meu útero está voltando naturalmente, que é normal", escreveu na legenda.

Confira:

Graciele Lacerda mostra barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda reflete sobre desafios e experiência da amamentação

A influenciadora digital Graciele Lacerda separou um tempo na quinta-feira, 9, para conversar um pouco com os seguidores das redes sociais a respeito de sua nova fase de vida: a maternidade. Mãe da pequena Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, ela contou sua experiência com a amamentação.

"Amamentar não é uma coisa bonita. Quer dizer, é bonito porque você tem aquela conexão com o seu filho, de olhar para os olhinhos enquanto está alimentando. É incrível! Estou amando e pedindo muito a Deus para ter bastante leite. Morro de medo do meu leite secar e eu não conseguir continuar amamentando, mas é sofrido... Amamentar exige uma abdicação, uma dedicação, você vive aquele momento e deixa de fazer muita coisa por você. É o tempo todo ali para o seu filho... tem que ter muita paciência", disse ela em um trecho. Veja o desabafo completo!

