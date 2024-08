Vidente fez alerta antes de acidente aéreo no Mato Grosso: ‘Não vai parar por aí’

Vidente famosa nas redes sociais alertou sobre quedas de avião antes das tragédias em Vinhedo e Mato Grosso; veja os vídeos

Quase uma semana depois do trágico acidente com em Vinhedo, São Paulo, uma nova tragédia aconteceu com uma aeronave de pequeno porte na zona rural de Mato Grosso nesta quinta-feira, 15. Em suas redes sociais, a vidente Chaline Grazik havia alertado sobre a possibilidade de quedas de avião antes desses eventos e resgatou os vídeos.

Na última quinta-feira, 8, Chaline, conhecida como a ‘vidente das estrelas’, fez uma transmissão ao vivo na qual previu que uma tragédia estava prestes a ocorrer, com a possibilidade de morte de muitas pessoas: "Eu vejo um avião caindo por esses dias ainda, com muitas pessoas”, ela declarou pouco antes do acidente que fez 62 vítimas em Vinhedo.

Logo depois, Chaline continuou a publicar vídeos e dar entrevistas alertando sobre o risco de acidentes aéreos: “Gente, eu falei para vocês a questão do céu e dos aviões, não falei? Há pouquíssimo tempo agora em São Paulo um avião estourou o pneu ontem e acho que em Santa Catarina também”, a vidente destacou alguns acontecimentos ao longo da semana.

“Eu falei para vocês ontem na live que isso ia acontecer, lembra? Então, a questão do avião deve permanecer até dezembro, gente. Eu falei claramente, até depois eu vou achar o corte para postar. Eu sinto isso claramente gente, não vai parar por aí como eu falei hoje no programa terá mais um episódio referente ao avião que vai chocar as pessoas”, disse.

Após a nova tragédia aérea no Mato Grosso, Chaline também resgatou os vídeos de sua participação em um programa na Metropolitana, exibido na última quarta-feira, 13. Durante a atração, ela havia comentado que estava muito abalada e alertou sobre a possibilidade de novas tragédias, afirmando que agosto é um mês muito carregado.

“Agosto, setembro e outubro não estão bons para voos e tendem a acontecer outros acidentes aéreos,” alertou a vidente. Vale lembrar também que nos últimos dias, Chaline chocou os telespectadores do programa Chega Mais, do SBT, ao prever a morte de uma pessoa famosa que gosta de se comunicar em meio a internação de Sílvio Santos.

Quem são as vítimas do acidente aéreo em Mato Grosso?

Nesta quinta-feira, 15, uma de pequeno porte, que comportava até sete pessoas, protagonizou uma queda na zona rural de Mato Grosso. Segundo primeiras informações divulgadas pelo G1, o bimotor King Air teria caído em uma fazenda na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como ‘Paredão’. Conforme divulgado pelo G1, as vítimas já foram identificadas.