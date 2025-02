Vera Viel relembra diagnóstico do câncer: 'Duro demais'

Em suas redes sociais, Vera Viel relembrou o diagnóstico do câncer e mandou um recado para quem está enfrentando a doença

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em outubro do ano passado, a modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na perna.

Nesta terça-feira, 4, a esposa do apresentador Rodrigo Faro publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com um buquê de flores após realizar a última sessão de radioterapia.

"Dia Mundial do Câncer. Receber esse diagnóstico é duro demais, mas não deve ser encarado como uma sentença de morte! Faça sempre os seus exames e se perceber qualquer sinal diferente no seu corpo, procure um médico! O câncer, quando diagnosticado no início, tem grande chances de cura", escreveu ela na legenda.

Vera também fez questão de mandar um recado para quem está enfrentando a doença. "Um grande e forte abraço a todos pacientes oncológicos, aos médicos e enfermeiros que cuidam da gente. Fé e esperança", concluiu.

Dia Mundial do Câncer

Vera passou por uma cirurgia e também realizou sessões de radioterapia. Nesta terça-feira, 4, a esposa de Rodrigo Faro postou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com lenço na cabeça e comentou sobre o Dia Mundial do Câncer.

"Até o final de 2025, cerca de 704 mil brasileiros serão diagnosticados com câncer. Porém, 30% desses tumores podem ser evitados por meio de hábitos saudáveis, segundo o INCA. Hoje, 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, me uno na campanha Vá de Lenço para alertar sobre os fatores de risco da doença e homenagear os pacientes oncológicos. A alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a vacinação podem diminuir o risco de câncer. Se junte a essa causa! A prevenção começa por cada um de nós", escreveu ela na legenda da publicação.

