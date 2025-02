Vera Viel comenta sobre Dia Mundial do Câncer: 'Pode ser evitado'

Em suas redes sociais, Vera Viel comentou sobre o Dia Mundial do Câncer e afirmou que a doença pode ser evitada com hábitos saudáveis

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em outubro do ano passado, a modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na perna.

Vera passou por uma cirurgia e também realizou sessões de radioterapia. Nesta terça-feira, 4, a esposa de Rodrigo Faro postou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com lenço na cabeça e comentou sobre o Dia Mundial do Câncer.

"Até o final de 2025, cerca de 704 mil brasileiros serão diagnosticados com câncer. Porém, 30% desses tumores podem ser evitados por meio de hábitos saudáveis, segundo o INCA. Hoje, 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, me uno na campanha Vá de Lenço para alertar sobre os fatores de risco da doença e homenagear os pacientes oncológicos. A alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a vacinação podem diminuir o risco de câncer. Se junte a essa causa! A prevenção começa por cada um de nós", escreveu ela na legenda da publicação.

Novo visual

Na sexta-feira, 31, a esposa do apresentador Rodrigo Faro aproveitou o tempo livre para cuidar da beleza e dar aquela renovada no visual.

A modelo adotou um novo corte de cabelo, com os fios um pouco mais curtos e repicados. O hair stylist Robson Souza, responsável pela transformação, fez questão de mostrar o resultado em sua conta no Instagram.

"Vera Viel deslumbrante com seu novo corte", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que linda", disse uma internauta. "Maravilhosa", escreveu outra. "Tenho nem palavras para descrever", comentou uma terceira.

