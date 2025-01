Vera Fischer faz aparição rara ao lado da filha no RJ

A atriz Vera Fischer aparece ao lado da filha, Rafaela Fischer, durante passeio no Leblon, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 15

Na tarde desta quarta-feira, 15, a atriz Vera Fischer, de 73 anos, foi clicada ao lado da filha, Rafaela Fischer, de 45 anos, em uma delicatéssen no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A primogênita é fruto do casamento da artista com o ator Perry Salles (1939-2009).

A Miss Brasil ainda tem o caçula, Gabriel Camargo, de 32 anos, fruto do casamento com o ator Felipe Camargo, com quem foi casada de 1988 a 1995.

Em outubro, Vera publicou uma foto com a filha mais velha em seu perfil no Instagram e destacou a semelhança entre as duas: "O sorriso das duas é igual! O amor das duas é igual".

Carreira de Rafaela Fischer

Rafaela Fischer começou a carreira artística no início dos anos 90 como modelo. Entre os trabalhos constam ensaio sensual, musicais no teatro e um papel na novela Viver a Vida, de Manoel Carlos, de quem a mãe interpretou Helena em Laços de Família.

"Ela canta muito bem, dança, tem um monte de predicados. Mas a comparação era terrível. Não tinha internet na época e as revistas falavam o que queriam. Você não podia se defender. A menina, pobrezinha, foi morar em Nova York e ficou dois anos lá. Ela engordava e emagrecia, engordava e emagrecia... Ela voltava a morar no Brasil e continuavam em cima dela. Aí ela foi morar em Londres. Tem um lado bom, porque ela também viajou o mundo por causa dessa situação", explicou.

Confira, abaixo, os registros de mãe e filha:

