Diego Martins se define como multiartista e quebra barreiras com a arte: 'Em todos os lugares'

Profissões não faltam no currículo de Diego Martins (27) que é ator, cantor e drag queen. Fato é, o artista se consagra como dono de uma carreira de sucesso e não tem medo de explorar seu múltiplo talentos em diferentes formatos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele adianta as próximas novidades na carreira, fala do seu último lançamento musical e levanta bandeira sobre representatividade.

Diego é conhecido desde 2016 quando participou do X Factor Brasil, mas foi em 2023, com o personagem Kelvin, na novela Terra e Paixão, da TV Globo, que o ator furou a bolha, e recebeu ainda mais reconhecimento pelo seu talento. Depois de conquistar o Brasil na emissora carioca, o artista levou à arte drag aos palcos com o espetáculo Priscilla, A Rainha do Deserto.

"O cenário artístico, ele vem sendo obrigado a mudar porque eu acho que as pessoas não estão mais consumindo mais do mesmo. As pessoas não estão mais interessadas em ver as mesmas, os mesmos corpos, os mesmos tipos de rosto, os mesmos tipos de pele na TV, em qualquer cenário, mas falando em TV, eu acho que as pessoas não estão mais interessadas em ver algo que sempre foi imposto para a gente como um padrão. Eu acho que isso tem mudado o audiovisual de uma maneira boa, [mas] devagar", avalia.

O ator relembra participação na novela e celebra recepção do público com o Kelvin. Diego Martins analisa que foi uma virada de chave na TV poder ter um personagem LGBTQIAPN+ com tantas camadas e que fugia dos estereótipos.

"As pessoas não estão mais interessadas em ver personagens gays sendo retratados sempre da mesma maneira, sempre em segundo plano, sempre num terror cômico. Eu acho que o Kelvin formou oportunidade de sair desse lugar. A gente vê personagens LGBT sendo sempre apoio, sempre sem histórias, sempre sem camadas e o Kelvin foi uma oportunidade de virar essa chave", declara.

DESCULPA

Na última quinta-feira, 13, Diego Martins lançou seu mais novo single Desculpa, um feat com Tília e Bibi Babydoll. Com produção assinada por Wallace Viana (Hitmaker). A letra traz a história de um término mal resolvido com muito deboche e sentimento de vingança, mas Diego reforça que é uma pessoa totalmente diferente na retratada na música.

"Se tem uma coisa que eu não sou, é o que a música diz. Eu acho que essa é a brincadeira, brincar com uma persona que não tem nada a ver comigo. Eu sou zero essa pessoa debochada, vingativa, mas acho que justamente por isso que é divertido brincar com essas energias, essas personas que não tem a ver comigo", confessa.

Diego Martins lança feat poderoso com Tília e Bibi Babydoll/ Foto: Divulgação

'NÃO CONSIGO DEFINIR'

Em meio à tantos projetos, Diego Martins reforça que não consegue limitar sua arte, por isso se define como multiartista: "Eu acho que esse é meu foco cada vez mais, continuar dando atenção para Drag, dando atenção para atuar, misturar as coisas também. É isso que me deixa completo".

"Eu não consigo definir qual é a linguagem que mais me apaixona, justamente por isso que eu me considero um multiartista e justamente por isso que eu me esforço tanto para conseguir dar atenção para todas essas áreas da minha vida", afirma.

O ano de 2025 será marcado por grandes estreias na carreira de Diego Martins que aguarda o lançamento da comédia romântica Trago o Seu Amor. No momento, ele está em carta com o filme Viva a Vida.

"Eu estou com esses trabalhos aí voltados para o cinema também. Então, é um ano que a gente vai estar no cinema, a gente vai estar na música, a gente vai estar na TV, a gente vai estar em todos os lugares!", finaliza o ator Diego Martins.

