Valentina Vieira relembra parceria com Antonio Fagundes: ‘Um vô que a arte me deu’

Você se lembra da Sofia de Bom Sucesso – uma garotinha esperta e criativa, que tem uma ótima relação com o avô Alberto (Antonio Fagundes), quem a apresentou ao universo dos livros? A personagem memorável da trama de Rosane Svartman (55) e Paulo Halm (62) foi interpretada pela atriz Valentina Viera. Hoje, aos 16 anos, a jovem está focada nos estudos, mas não esconde a vontade de voltar para a telinha. Em entrevista à CARAS Brasil, ela ainda relembra, com carinho, a parceria com Fagundes. “Um vô que a arte me deu”, garante.

A artista conta que Bom Sucesso foi seu primeiro trabalho artístico; além de ter sido a primeira e mais recente novela que participou. “Sempre digo que comecei com o pé direito, não só pela recepção calorosa que tivemos do público, mas principalmente pelo o que acontecia por trás das câmeras. Foi uma experiência muito rica para mim como artista e pessoa, e tenho certeza que para todos aqueles que construíram essa novela ao meu lado! Bom Sucesso era uma família – e que honra a minha ter feito parte dela!”, diz.

Nascida e criada no interior de Santa Catarina, Valentina precisou se mudar para o Rio de Janeiro para interpretar Sofia. “No começo foi muito difícil, pois quando eu era mais novinha, tinha uma resistência muito grande à mudanças, e porque sempre fui apegada à minha família e amigos. Mas Bom Sucesso me mostrou a importância de sonharmos, pois quando vivemos por aquilo que amamos, a vida sempre faz valer a pena. Mesmo tão longe da minha casa, eu sentia que tinha um novo lar”, ressalta.

A personagem da jovem atriz cativou o público por sua inteligência, maturidade e carinho com o avô. Valentina diz que Sofia foi muito especial para a sua carreira. “Eu me enxergava muito nessa personagem. Acredito também que a Sofia chamava atenção porque, apesar de muito nova, apresentava por diversas vezes uma trama com peso emocional bem grande. E isso somou muito a mim enquanto atriz. Embora a novela abordasse temas tão delicados, ela e eu ainda éramos crianças; por isso, precisava ser construída com essa leveza. Aprendi tanto, e posso dizer que me diverti mais ainda!”, reforça.

ANTONIO FAGUNDES

A artista ainda entrega como foi trabalhar com Antonio Fagundes (75). “Maravilhoso! Mesmo depois de cinco anos da novela, as pessoas ainda me fazem essa mesma pergunta, porque acho impossível você conhecer a arte brasileira e não ser fã dele. E eu sempre respondo que ele é tão genial quanto pessoa quanto é como ator. Ele foi um ‘vô’ que a arte me deu! Ele reafirmou e incentivou meu gosto pela literatura e me ensinou a importância de viver a entrega ao personagem e ao contexto da cena com todo o corpo e alma!”, revela.

“No primeiro workshop na fase da preparação de elenco, quando todos os artistas encontraram-se pela primeira vez, durante o intervalo, o Fafá (Antonio Fagundes) veio ao meu encontro e me perguntou: ‘Então, você que é a famosa Valentina?’. Achei muito engraçado e respondi timidamente que sim. E ele completou sua apresentação fofa e gentil: ‘Muito prazer, me chamo Antonio Fagundes e estou muito feliz porque seremos um par lindo na novela!’. Me lembro disso com muito carinho, pois mesmo que eu soubesse muito pouco sobre a TV brasileira, dentre tantos artistas incríveis que me rodeavam naquele momento, ele que era para mim (e para todos, né) o ‘famoso Antonio Fagundes’ que eu já conhecia e admirava. Foi delicado, sensível da parte dele ter me recebido dessa maneira”, completa Valentina.

Valentina Vieira construiu uma bela amizade com o ator Antonio Fagundes - Foto: Reprodução/Instagram

ABERTA A NOVOS PROJETOS

Depois da novela, Valentina Bandeira conta o que fez e o que ainda fazendo atualmente. “Participei de dois filmes: Um Natal Cheio de Graça e De Pai para Filho. Este, inclusive, do mesmo escritor de Bom Sucesso. Participei também do reality de culinária infantil da Ana Maria Braga, o Super Chefinhos. Atualmente, estou me dedicando aos estudos, curtindo minha adolescência e também aberta a novos projetos”, fala.

A jovem atriz ainda comenta um pouco mais sobre a fase dos estudos: “Estão indo muito bem! Entrei no Ensino Médio no ano de 2024, e agora quero me dedicar cada vez mais à minha vida acadêmica. Meu maior sonho é trabalhar e viver da arte, mas confesso que sou apaixonada pela área da Psicologia também!”.

Nas horas livres, a artista gosta de curtir a companhia dos amigos, da família e a do namorado, Higor Chiodelli. "Seja aproveitando para sair – especialmente quando é para comer (risos) –, assistir a um jogo, treinar, pôr o papo em dia ou até mesmo ficar juntos ‘fazendo nada’”, declara.

SAUDADE DAS NOVELAS

A jovem atriz entrega que tem saudade de fazer novelas. “Acho que por ser uma obra aberta e ser produzida durante um tempo mais longo, você consegue construir e se entrosar com a personagem com uma facilidade, profundidade e calma maiores. Todo o processo da novela é muito gostoso! Sinto falta dessa rotina”, salienta.

Questionada se prefere novela, cinema ou teatro, Valentina pontua: “É tão difícil escolher entre esses tipos lindos da arte. A atuação é a minha paixão, independentemente da forma que ela é apresentada. Acho que são experiências diferentes. Tem coisas que gosto mais em um e menos no outro e vice-versa. Porém, novela tem um espaço especial no meu coração por ter sido meu primeiro contato com esse novo e incrível mundo”.

Valentina relata que desde muito pequenininha é apaixonada pela arte. “Fui uma criança muito performática, criativa, desinibida. No entanto, cresci mais próxima da música, e isso se deve ao fato de ter sido criada pela maior fã de MPB que eu conheço, a minha mãe. E foi somente após uma daquelas agências ‘caça talentos’ visitar minha escola, que tive um ‘despertar’, aos 8 anos de idade”, diz.

“Cheguei em casa deslumbrada com o que tinha escutado e logo contei para minha mãe que eu tinha decidido que queria ser atriz igual a Larissa Manoela. Minha mãe achou muito engraçado porque sabia que meu contato mais estreito com a televisão era assistindo Chaves e desenho animado. Lembro que ela prontamente me perguntou: ‘Filha, mas você quer ser atriz ou quer ser famosa?’, e eu, tão prontamente quanto, respondi que queria aprender a atuar”, emenda.

A atriz confessa que tem sorte de ter nascido em uma família que sempre a incentivou a acreditar nos seus sonhos. “E que me guia com muito amor e discernimento. Aprendi que a fama pode ou não ser uma consequência da vida artística, e que o sucesso reside em sabermos e fazermos o que realmente nos faz felizes. E esse é o meu lema!”, finaliza a jovem.

