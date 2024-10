Valentina Herszage revela desafio de ser figura pública e aponta: ‘Tenho dificuldade’

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Herszage fala sobre desafio como uma pessoa famosa e relembra personagem de marcante

Valentina Herszage (26) encarou o desafio de interpretar a vilã Cristiane Furtado Lopes Pompeu, a Cris, no remake de Elas por Elas, exibido na faixa das seis pela Globo até abril deste ano. Meses após o trabalho na TV, a atriz reconhece que ela e a personagem são completamente diferentes.

Em entrevista à CARAS Brasil no estande de KitKat no Rock in Rio, a atriz que também está no elenco do filme brasileiro de sucesso internacional Ainda Estou Aqui, conta que tem dificuldade em ser uma figura pública. Isso porque, a artista se considera uma pessoa mais tímida, o que muitas vezes pode atrapalhar a interação com os fãs nas redes sociais.

A artista relembra que isso ficou ainda mais evidente por conta da sua personagem na novela, uma influenciadora digital. "Foi muito desafiador, que é um personagem com muito humor. Ela é uma blogueira e eu sou zero blogueira. Eu tenho dificuldade com as mídias sociais", conta.

Diferente de Valentina, Cris adora ostentar a vida luxuosa nas redes sociais. A criadora de conteúdo é filha de Lara (Deborah Secco), de quem Herszage é muito fã e se diz realizada por ter sido escalada para trabalhar ao lado da atriz.

"Mas eu amei, eu fiz a filha da Deborah Secco, que pra mim é um ídolo, uma mulher muito maravilhosa, muito generosa, muito engraçada. A Castorini, que fez a Yeda, a minha irmã, também é uma gênia. Mateus Solano, a terceira novela que eu faço com ele, eu repetir essa parceria com ele é sempre um sonho", diz a artista.

Valentina Herszage esteve no Espaço Augusta, no Centro da Cidade, para a première de Ainda Estou Aqui, filme brasileiro que pode ser indicado na categoria de Filme Internacional no Oscar. A atriz vive Vera Paiva na fase jovem, personagem que na fase adulta é interpretada por Maria Manoella. "Estou muito feliz", finaliza.

