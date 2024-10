Gominho tem virada na vida amorosa após rumores sobre sexualidade: ‘Estou apaixonado’

Gominho comenta rumores sobre sua orientação sexual após viralizar trecho de entrevista ao The Noite e revela à CARAS Brasil que está apaixonado

Gominho (35) teve sua orientação sexual questionada pelo público que acompanhou um trecho de uma entrevista concedida em 2016 ao The Noite, talk show exibido pelo SBT, e que viralizou nesta semana. Na ocasião, o apresentador apresentou a sua suposta namorada e disse que sempre foi um personagem "gay" para animar as tias do sofá.

No entanto, tudo não passava de uma piada com um toque de ironia. Vinícius Gomes da Costa, como foi batizado ao nascer, é bem resolvido com sua orientação sexual e livre para amar. Em entrevista à CARAS Brasil, o também cantor diz que se encontra apaixonado e disposto a viver todos os momentos a dois.

"Estou sempre apaixonado assim, quanto mais eu me descubro me apaixonando por mim mesmo, mais eu consigo me entregar a outras pessoas e vivendo feliz por aí, pelo mundo afora", afirma o amigo de Preta Gil (50).

+ Médica explica diagnóstico de Silvero Pereira: 'Não tem cura'

Gominho, que já trabalhou com Adriane Galisteu (51) no extinto Muito +(2012), na Band, se mostrou surpreso com as inúmeras especulações dos fãs na internet sobre o trecho em que ele suspostamente revela que sempre foi heterossexual. Para o artista, o mundo precisa virar a chave quando o assunto é orientação sexual.

"As pessoas se importam com qualquer coisa sobre a vida do outro, para além da vida delas. Eu acho que, além da orientação sexual, porque isso é só o combo de tudo que eu acho que é muito problemático hoje em dia nas coisas que as pessoas ficam buscando tanto a vida do outro e esquecendo as suas. Eu acho muito louco", afirma.

Além de apresentador, Gominho está apostando na carreira de cantor. O artista lançou em março de 2023 o seu primeiro álbum de estúdio intitulado A nova Ordem Astral do Som Vol 1, disponível em todas as plataformas digitais de música. O artista trabalha em novos lançamentos e promete surpreender o público.

VEJA PUBLICAÇÃO DE GOMINHO: