Valentina Bandeira, da Globo, conta como foi crescer com pai gay: ‘Me orgulho’

Atriz da Globo, Valentina Bandeira compartilha sua experiência de crescer com um pai gay e revela como descobriu sua sexualidade

Estrela da minissérie ‘Tô Nessa’ na Globo, Valentina Bandeira compartilhou sua experiência de crescer com um pai gay durante sua participação no Festival Marie Claire. Além de contar como descobriu a sexualidade do pai, o diretor Ricardo Bandeira, a atriz e influenciadora também falou sobre a criação que recebeu e o orgulho que sente de sua vivência ‘única’.

No evento, Valentina, que é francesa mas se mudou para o Brasil ainda na infância, revelou que seu pai priorizou uma educação libertária, ensinando-a a respeitar e valorizar as diferenças. Assim, quando ela soube da sexualidade do pai, não foi nenhuma surpresa, mesmo com o contexto de que, na época, não se falava muito sobre o assunto.

“Sou filha de pai gay, e ele me criou numa época que não tinha muitos pais gays assumidos de amiguinhos do colégio. Eu era a única”, Bandeira contou e não poupou elogios ao pai: “Ele me criou numa doutrina de libertação justamente para eu poder receber essa informação com mais leveza quando entendesse o cenário todo”, ela compartilhou.

Na sequência, Valen, como é apelidada, afirmou que é grata por sua criação e sente orgulho do pai: “Ele não me falou que era gay para uma criança de três anos, demorou para me falar com clareza, mas ele me educou para que essa informação chegasse bem quando chegasse até mim. Tive uma educação muito libertária mesmo”, revelou.

“Me perguntam se é traumatizante ter pai gay, mas é a coisa que mais me orgulho na minha educação. Me abriu ao mundo tal qual ele é: diverso e tolerante às diferenças", disse Valentina, que ganhou destaque nas redes sociais como influenciadora digital e também foi responsável por apresentar o programa ‘Beija Sapo’, na MTV Brasil.

