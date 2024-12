Única filha de Marcos Palmeira expõe pai na web: 'Ainda me leva no futebol'

Júlia Mautner, de 17 anos, é filha do ator Marcos Palmeira com a diretora de TV Amora Mautner e exibe momento com o pai em um registro no Instagram

O ator Marcos Palmeira, de 61 anos, de férias das novelas desde o fim de Renascer, da Globo, surgiu em um clique raro em família com a única filha, Júlia Mautner. A jovem de 17 anos, é fruto do casamento do artista com a diretora de TV Amora Mautner, de 49. Os dois ficaram juntos de 2005 a 2012.

"Ele ainda me leva no futebol", escreveu Júlia com uma selfie no banco do passageiro do carro e com o pai ao volante.

Em 2023, Júlia disse que não tinha planos de seguir na carreira artística como os pais, mas trilhar outro caminho, longe dos holofotes.

"Não sou muito interessada nas artes. Apesar de eu gostar de explorar minha criatividade e tal, acho que eu sou mais de exatas, de lógica. Não sei por quê, mas me sinto melhor fazendo isso. Eu não tenho essa vocação assim. Mas ainda não decidi o que fazer. Acho que faz mais sentido eu ir para esse lado. Prefiro algo ligado à exatas. Penso algo como engenharia ou economia", disse em entrevista à Quem.

À época, Amora deixou claro que concorda com a filha e a deixa à vontade para escolher o que se identificar no futuro. "Ela sempre falou de fazer exatas. Falei para ela fazer ciência da computação que se dará bem. Mas ainda tem muito tempo para decidir o que quer fazer. É natural todas essas dúvidas na adolescência", ponderou a mãe coruja.

Homenagem para a esposa

Casado com Gabriela Gastal, desde 2016, Marcos Palmeira celebrou recentemente o aniversário da amada e compartilhou uma foto inédita do casal.

"Hoje é o dia dela. Uma mulher incrível, sensível, que consegue elevar qualquer astral! Muita gratidão por ter sido premiado com esse encontro onde aprendo a cada dia! Que a vida seja sempre leve como vc e que nas dificuldades consigamos ter discernimento para as melhores escolhas! Seguimos batucando forte juntos! Te amo", escreveu.

Vale lembrar que o ator não tem herdeiros do relacionamento atual. E ele já falou sobre não ter filhos com a esposa. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou para a Veja.

