Túlio Starling revela não ter casa própria e aposta em carreira: 'Devem vir coisas ótimas'

Protagonista de No Rancho Fundo (2024), novela que saiu de cena na última sexta-feira, 1º, Túlio Starling (34) trabalha com o que gosta e é grato pelas oportunidades que conseguiu até aqui. Ele, no entanto, ainda não conseguiu realizar o sonho da casa própria mesmo após sucesso do personagem Artur Ariosto na faixa das seis da Globo.

Em entrevista à Revista CARAS, o ator revela que está focado em ter uma reserva financeira para o futuro. O trabalho em Pantanal (2022) e o reconhecimento com um papel de destaque na trama que passa a ser substituída por Garota do Momento nesta segunda, 4, têm sido fonte de aprendizado.

"Eu sempre fui esse cara que fala que vai dar certo, porque amo muito fazer isso, acho que faço bem e sempre encarei cada trabalho com dedicação e profundidade para eu aprender. Mas a mesma pessoa que sabia disso lá atrás, com 15, 20 e poucos anos, é a que está fazendo um protagonista de novela agora. Acho que devem vir coisas ótimas, mas eu não sei e, enquanto isso, vou tentando guardar dinheiro para poder ter uma reserva (risos)", afirma.

Starling diz não sofrer com a pressão e diz não ter pressa para comprar a casa própria ou qualquer outro bem material que uma pessoa na casa dos 30 anos se cobra para ter. Ele aguarda novas oportunidades na TV após êxito no recente trabalho.

"Eu não tenho apartamento, ainda não tenho meu carro e sei lá quando vou ter essas coisas, mas eu estou fazendo o que gosto, sendo reconhecido por isso e ainda tendo boas oportunidades. É um pouco olhar a janela e apreciar toda a paisagem", conta.

Para chegar à TV, o ator encarou seu primeiro teste aos 17 anos. Apesar de todo esforço e dedicação, seu primeiro papel só chegou quando tinha 28 e interpretou Chico, filho de Maria Marruá na primeira fase da segunda versão de Pantanal. "Fiz coisas superlegais, mas meu primeiro trabalho na TV foi Pantanal, aos 30. Nem sempre acontece rápido", conclui.

