Fonte diz que Tom Brady tenta superar dor por nova gravidez de Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady estaria fazendo de tudo para se manter ocupado após o fim de seu casamento com Gisele Bündchen, que terminou em 2022. Fontes próximas ao atleta aposentado afirmaram que ele quer superar a dor das notícias a respeito da nova gravidez e namoro da ex-mulher.

Uma fonte próxima ao ex-atleta revelou ao portal Daily Mail que, apesar de Brady ter sido impactado pela notícia da gravidez de Bündchen este ano, ele optou por focar em sua carreira pós-futebol, dedicando pouco tempo à vida amorosa.

"Ele adoraria namorar mais, mas está ocupado e muito focado no seu primeiro ano como comentarista", disse a fonte. E acrescentou: "É mais fácil para ele estar solteiro agora". O americano estaria se dedicando ao máximo ao trabalho para poder tirar de sua mente os sentimentos que ele ainda está processando após o fim da relação.

"No início, tudo era doloroso. A gravidez dela, ela saindo com Joaquim [Valente], ela seguindo em frente. Mas então ele se recupera e se mantém ocupado, sabendo que a vida dele é muito boa e se preocupar com coisas que ele não pode controlar é uma perda de tempo", detalhou o informante. "Ele até poderia [tentar controlar], mas para que? Ele tirou o melhor que pôde do relacionamento com Gisele até que desmoronou, agora não é mais problema dele. Ele vai ficar bem", complementou.

Gisele Bündchen já desabafou sobre o divórcio?

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo já mencionou que o término ocorreu devido a conflitos de interesses. “Me divorciar não foi o que sonhei, o que eu esperava. Meus pais estão casados ​​há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes, você cresce junto, às vezes, você se distancia", a modelo falou sobre a separação em entrevista ao apresentador Lee Cowan. Atualmente, a modelo está grávida. Ea espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com Joaquim Valente.

