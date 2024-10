Ticiane Pinheiro se derrete com momento fofo entre Cesar Tralli e Manuella

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar um momento entre o marido, o jornalista Cesar Tralli, e a filha mais nova, Manuella

A apresentadoraTiciane Pinheiro encantou os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao mostrar um momento entre o marido, o jornalista Cesar Tralli, e a filha mais nova, Manuella, de cinco anos. Nos stories do Instagram, ela mostrou a menina se escondendo do pai, que estava chegando do trabalho.

"Manu se escondendo do papai que vai chegar do trabalho. Todo dia a mesma coisa", escreveu Ticiane, que mostrou a pequena entrando embaixo dos lençóis da cama. "Tá bem escondida? Você acha que, quando ele chegar, ele não vai saber que é você que está aí?", quis saber a apresentadora.

"Só depois que ele me achar que você conversa", reagiu a pequena. "Fica quietinha aí, ele vai ver se você ficar se mexendo. Ele está chegando", disse Ticiane em seguida. Após ajudar a filha a se esconder embaixo dos lençóis, a comunicadora mostrou o momento em que Tralli entrou no quarto da herdeira e se derreteu ao ver com a menina.

Stories de Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Stories de Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Ticiane Pinheiro curte passeio com Cesar Tralli e Manuella

Recentemente, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para mostrar um passeio em família. No vídeo publicado no Instagram, a apresentadora da Record aparece se divertindo com o marido e a herdeira em um teleférico e em um trenó. Depois, eles surgiram em um espaço cheio de brinquedos. Tici também mostrou que patinou no gelo com Manu.

"Nosso sábado de aventura e muita diversão", escreveu a mulher de Tralli na legenda. E o momento encantou os internautas. . "Família linda. Deus abençoe vocês. Manu, você é linda", disse uma seguidora. "Manuzinha linda com pais maravilhosos", comentou outra. "Casal perfeito e Manu muito linda", elogiou uma fã. "Muita fofura", falou mais uma.