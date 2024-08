Ticiane Pinheiro passa perrengue com mala de grife e mostra gambiarra

Ticiane Pinheiro mostrou em suas redes sociais que passou um perrengue com sua mala de grife e fez uma gambiarra para conseguir viajar

Na última quinta-feira, 15, Ticiane Pinheiro viajou para o Rio de Janeiro para curtir um vale night com o marido Cesar Tralli. Nesta sexta-feira, 16, a apresentadora retornou para São Paulo.

Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou que enfrentou um perrengue com a sua mala da marca Louis Vuitton, que custa cerca de R$ 19 mil. "Olha o style da minha mala que quebrou o zíper e preciso voltar para São Paulo", escreveu ela.

Ticiane ainda fez questão de mostrar que precisou passar fita isolante diversas vezes ao redor da mala para conseguir fechá-la.

Vale Night

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli ganharam um vale night sem querer no Rio de Janeiro e por "culpa" de William Bonner. O que aconteceu foi que a loira estava na cidade para um evento a trabalho e aproveitaria a noite para curtir com os amigos até que o esposo desembarcou no local por conta do âncora do Jornal Nacional ter sido afastado de última hora.

Após testar positivo para a covid-19, o jornalista foi afastado e Tralli foi chamado para substituí-lo. Por isso, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli acabaram se encontrando e tendo um encontro especial.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou vídeos se divertindo no jantar romântico de última hora com o amado. "Gente, eu vim para o Rio de Janeiro fazer um trabalho, eu falei: 'bom, vale night, vou dormir no Rio, estou sem as crianças, estou sem o Cesar', mas daí o Cesar Teve que vir para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional, uma feliz coincidência e agora o meu vale night [mostrou Cesar]", explicou o que aconteceu.

Para quem não acompanhou, horas antes do Jornal Nacional ir ao ar na quinta-feira, 15, William Bonner postou um teste de covid com o resultado positivo. Diante do diganóstico, ele foi afastado da bancada do programa.