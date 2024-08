William Bonner atrapalha plano de vale night de Ticiane Pinheiro; entenda

Após diagnóstico de última hora, William Bonner atrapalha planos de Ticiane Pinheiro no Rio de Janeiro; entenda o que aconteceu

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli ganharam um vale night sem querer no Rio de Janeiro e por "culpa" de William Bonner. O que aconteceu foi que a loira estava na cidade para um evento a trabalho e aproveitaria a noite para curtir com os amigos até que o esposo desembarcou no local por conta do âncora do Jornal Nacional ter sido afastado de última hora.

Após testar positivo para a covid-19, o ex-esposo de Fátima Bernardes foi afastado e pai de Manuella Pinheiro Tralli foi chamado para substituí-lo. Por isso, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli acabaram se encontrando e tendo um encontro especial.

Em sua rede social, a herdeira de Helô Pinheiro compartilhou vídeos se divertindo no jantar romântico de última hora com o amado. "Gente, eu vim pro Rio de Janeiro fazer um trabalho, eu falei: 'bom, vale night, vou dormir no Rio, tô sem as crianças, tô sem o Cesar', mas daí o Cesar Teve que vir para o Rio de Janeiro pra apresentar o Jornal Nacional, uma feliz coincidência e agora o meu vale night [mostrou Cesar]", explicou o que aconteceu.

Para quem não acompanhou, horas antes do Jornal Nacional ir ao ar nesta quinta-feira, 15, William Bonner postou um teste de covid com o resultado positivo. Diante do diganóstico, ele foi afastado da bancada do programa.

Casados desde 2017, os jornalistas são pais de Manuella, de 5 anos. Apesar da rotina agitada, eles sempre dão um jeito de viajar com a família ter momentos românticos. Em uma participação em um podcast, Ticiane Pinheiro revelou como foi o início e o término de sua relação com Tralli. Isso porque, eles ficaram uma época separados até se casarem.

Ticiane Pinheiro mostra estreia de Manuella na escola de Rafa Justus

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, teve seu primeiro dia na escola nova na segunda-feira, 12. O colégio é o mesmo da primogênita da jornalista com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, e da caçula do ex-marido com Ana Paula Siebert Justus, Vicky Justus.

Empolgada com a mudança de sua herdeira mais nova, a famosa gravou a pequena pronta para a novidade já no carro. Todo arrumada, Manuella apareceu com um look lilás e mochila rosa nas costas. Além de ter feito um penteado com laço no cabelo.

"Primeiro dia de aula da Manu na escola nova, né Manu? Feliz? Você vai pra escola da Rafa, da sua irmã? Gente, a Manu hoje vai encontrar com a Rafa na escola, muito legal, a Rafa tá lá na casa do pai, ela vai de lá e vai encontrar com você na escola", compartilhou o momento com a menina. Veja os registros do momento aqui.