Ticiane Pinheiro lamenta saudade em meio à distância de César Tralli: ‘Convivendo’

Ticiane Pinheiro desabafa sobre a saudade enquanto está afastada de César Tralli e compartilha como funciona o casamento a distância

Na última terça-feira, 16, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para lamentar a saudade em meio à distância do marido, César Tralli. Esta semana, o jornalista precisou se ausentar de casa para comandar o Jornal Nacional no Rio de Janeiro. Por isso, a apresentadora compartilhou como o casal costuma lidar com períodos que passam separados.

Através dos stories do Instagram, Ticiane abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. Sincera, a apresentadora desabafou sobre a saudade ao ser questionada sobre a distância do marido. No entanto, ela afirmou que Tralli costuma passar pouco tempo afastado de casa devido ao trabalho e que em breve estarão juntos novamente.

“Bom, eu fico com muita saudade, né? Fico com saudade, mas ele vai muito pouco, é mais quando ele tem plantão de sábado para fazer o Jornal Nacional, que é uma vez por mês”, Ticiane detalhou a agenda do marido e completou: “Essa semana ele foi e depois a gente vai tirar férias juntos, então ele foi segunda-feira e vai voltar já sábado”, disse.

“Sábado a gente já viaja, então vai ser rapidinho, mas o coração fica sempre com saudade dele!”, Ticiane se derreteu pelo marido e revelou que eles tem planos para viajar. Aliás, eles devem pegar um voo para encontrar a primogênita da apresentadora, Rafaella Justus, que completa 15 anos nos próximos dias e está no exterior com o pai, Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro fala sobre distância de César Tralli - Reprodução/Instagram

“Sinto saudades da Rafa também, a Rafa já está com o pai de férias já tem 15 dias. Eu morro de saudade, mas é isso a gente vai convivendo com a saudade”, completou a apresentadora, que em breve vai reencontrar o marido e a herdeira. Enquanto isso, ela segue curtindo a companhia da filha caçula, Manuella, de quatro aninhos.

