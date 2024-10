Ticiane Pinheiro faz homenagem emocionante para Fabi Justus

Ticiane Pinheiro usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem emocionante para Fabi Justus, que celebrou o seu aniversário com uma super festa

Fabiana Justus completou 38 anos de vida no início de setembro e comemorou a data com uma super festa no último sábado, 5. A celebração foi ainda mais especial, principalmente pelo fato de Fabi ter sido diagnosticada com leucemia no início do ano. Atualmente, a doença está em remissão.

Em sua conta no Instagram, Ticiane Pinheiro compartilhou diversos registros da festa e fez uma homenagem emocionante para a amiga.

"Amor. Um pouco dessa festa incrível. Fabi, você merece tudo de mais lindo! Que energia maravilhosa, que astral que foi. Bom demais poder comemorar a vida com você! Quantos momentos emocionantes presenciei nessa noite. Em vários momentos eu chorei de felicidade só em te ver dançando, sorrindo e feliz! Que benção!!! Que bom te ver voltando a sua vida normal! Te amo absurdamente e você sabe disso! Foi espetacular. Você merece", escreveu Tici na legenda da publicação.

Emoção

No último sábado, 5, Fabiana Justus comemorou o aniversário de 38 anos com um festão para a família e amigos. O evento, que rolou em São Paulo, também marcou os 180 dias de seu transplante de medula e valeu uma celebração em dobro!

Mas quem acompanhou suas redes sociais na expectativa de ver um pouco do que aconteceu na festa, não encontrou muita coisa. Isso porque, em um post publicado na manhã deste domingo, 6, Fabiana contou que decidiu deixar o celular de lado e curtir seu momento:

"Que festa surreal! Eu larguei o celular e curti absurdamente a minha comemoração da vida! Rodeada de família, amigos, pessoas do bem e que eu amo! Parecia um sonho! Hoje vou postar nos stories um pouco da noite mágica que foi ontem!"

A influenciadora levou todos às lágrimas durante a festa com suas palavras: "Estar aqui hoje é muito surreal, e eu estou muito feliz! Eu amo a minha vida, eu amo viver. Estar aqui é uma segunda chance que Deus me deu. Uma segunda chance de aproveitar a vida com outro sabor, com mais cores, mais sorrisos e aprendizados muito difíceis, mas muito importantes que esse ano me trouxe. Não esperem acontecer algo drástico para valorizar o que realmente importa na vida. E agora, bora curtir essa festa juntos, porque são muitos motivos para a gente comemorar!", disse ela.