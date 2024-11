Ticiane Pinheiro chama atenção ao mostrar momento com Rafa Justus: 'Lindas'

A jornalista Ticiane Pinheiro aproveitou a noite desta quinta-feira, 28, para curtir um passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus

A jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou a noite desta quinta-feira, 28, para curtir um passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus. Pelas redes sociais, a comunicadora chamou a atenção dos seguidores ao mostrar que as duas saíram para jantar.

No feed do Instagram, a esposa de César Tralli compartilhou um clique em que aparece sorridente ao lado da herdeira. "Jantar com minha melhor amiga", escreveu ela na legenda da publicação. E ela também adicionou um emoji de coração.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios: "A Rafa tá a cara da mãe", disse uma seguidora. '"Essa menina tá a cada dia mais linda", comentou outra. "Meninas lindas passando no meu feed pra deixar tudo mais feliz", elogiou uma terceira. "Que Deus abençoe toda união e amor de mãe e filha, sempre!", desejou mais um.

Veja o clique compartilhado:

Você viu o look de academia de Rafaella Justus?

Rafaella Justus mostrou que está focada em sua vida fitness. Nesta quinta-feira, 28, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus chamou a atenção ao compartilhar uma foto após ir para a academia.

Nos Stories do Instagram, a jovem postou uma foto no espelho do elevador, em que aparece usando uma calça legging e um top preto. Na publicação, Rafa confessou que estava com preguiça de ir treinar, mas não deixou isso a impedir de ir para a academia, pois segundo ela, o local é sua "terapia do momento".

"Tava com preguiça hoje, mas não deixei de ir treinar! Minha terapia do momento! Não pulo nenhum dia", escreveu a jovem da legenda.

Rafaella tem o costume de mostrar sua rotina de exercícios para os seguidores das redes sociais. Recentemente, ela compartilhou um pouco do seu treino de perna e chamou a atenção ao surgir usando um macacão todo preto e um tênis branco.

