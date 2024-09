Thiago Oliveira reflete sobre representatividade na TV: 'Missão diária'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Oliveira fala sobre a importância da representatividade negra na TV

A Globo promoveu na última quinta-feira, 5, mais uma edição do Festival Negritudes, em São Paulo. O apresentador do É De CasaThiago Oliveira (40) mediou debates em que personalidades e criadores de conteúdo discutiram a importância das narrativas negras e da representatividade no audiovisual.

Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador celebra a criação de eventos educativos e da valorização de profissionais negros em produtos de destaque na TV aberta. Nos últimos anos, a Globo reforçou um modelo de mudança e tem investido em talentos, como Maju Coutinho (46), Giovanna Pitel (25) e Rita Batista (45) em atrações importantes da casa.

Para Oliveira, o momento de mudança é visível, mas ainda é preciso mais ação das empresas para reforçar o posicionamento sobre representatividade e sua importância no impacto nas vidas das pessoas.

"Nas telas e fora das telas ainda vamos ocupar muito mais espaços. Temos talentos, potenciais em todas as áreas. Nossa missão é diária e é muito importante a gente representar e se sentir representado. É a partir daí que criamos novos sonhos", reflete o apresentador em conversa com a reportagem.

Em 2022, Thiago foi convidado para apresentar o É De Casa, programa semanal exibido aos sábados nas manhãs da Globo. Ele assumiu o projeto em uma reformulação histórica que também conta com a presença de Rita Batista no elenco.

O jornalista, que fez carreira na área esportiva e migrou para o entretenimento, contou à reportagem sobre a alegria de ser a voz de milhões de brasileiros em uma atração importante na emissora que é líder em audiência.

"É de Casa realizou este sonho, eu não poderia estar mais feliz e realizado por integrar um time espetacular que faz acontecer em frente e atrás das câmeras. Sinto um orgulho imenso e agradeço todos os dias por pertencer a família É de Casa", conclui.

VEJA THOIAGO OLIVEIRA NO FESTIVAL NEGRITUDES GLOBO: