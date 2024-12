Gilberto Gil relembra morte do filho: 'Tinha dificuldade em me conformar’

Durante participação no Conversa com Bial, nesta sexta-feira, 13, Gilberto Gil falou também sobre 'Tempo Rei', última turnê da carreira dele

O Conversa com o Bial desta sexta-feira, 13, teve Gilberto Gil como convidado e entre vários assuntos conversados o cantor lamentou a morte do filho, Pedro Gil, aos 19 anos, em 1990. Vale lembrar que o jovem é um dos oito filhos do artista, frutos de diferentes relações, a mais duradoura delas com Flora Gil, com quem está casado há 43 anos. Ele tem ainda 12 netos e uma bisneta.

“Tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. É duro. Ele era muito jovem, um acidente, uma maneira trágica. A tentação para o inconformismo... mas, temos que nos conformar com tudo", contou.

Em 2024, o pai da Preta Gil anunciou que "Tempo Rei", que passará por dez estados brasileiros a partir de março de 2025, será a última grande turnê dele. "Tem um acúmulo de energia que vem da decantação natural, de fazer aquilo o tempo todo. O palco é muito energizante, a plateia traz muito de volta, essa energia desprendida. O tempo pesa, a velhice chegando é diferente", refletiu o cantor garantindo que pretende ainda fazer shows pontuais, mas nada grandioso.

"É o reconhecimento de um desgaste natural do físico, do corpo e da mente também, o homem velho", pontuou, com a costumeira calma, que os fãs se habituaram a ver ao longo de mais de 60 anos de carreira. Durante a conversa, ele ainda exaltou o trabalho do amigo Caetano Veloso, em quem se inspira, assegurando que também aprendeu muito com ele, por meio de uma relação, nas palavras dele, de "estímulo, sem competição".

