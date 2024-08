Thaila Ayala se impressiona com filho no Jiu-Jitsu: 'Me emocionou'

Thaila Ayala se emocionou ao ver o seu filho Francisco, de dois anos, fruto do relacionamento com Renato Góes na aula de Jiu-Jitsu

Francisco, filho de Thaila Ayala e Renato Góes, tem apenas dois anos e já está enchendo os papais famosos de orgulho. Neste sábado, 31, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos e vídeos do pequeno em uma aula de Jiu-Jitsu.

Na legenda da publicação, a famosa admitiu que não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o filho construindo sua independência. "Eu juro que tive que respirar fundo para conter as lágrimas, e eu era a única ali por perto que estava assim e eu me perguntei porque, porque aquele momento me emocionou tanto, no segundo seguinte eu deixei o porquê de lado e só aproveitei essa festa louca de sentimentos que é a maternidade. Como eles nos transformam e nos transbordam! Amém", escreveu a mamãe coruja.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Eu já me pergunto o oposto: como não se emocionar com nossos pequenos partindo para a temida socialização secundária! Quanta coragem eles têm! É de chorar mesmo, Thaila! Ele é gigante! Precisa ser gigante para sair debaixo de olhos que ele sabe que são de amor, para olhos desconhecidos! É preciso de muita segurança do amor que tem em casa! Então, chore sim, pois essa conquista também é sua, por amar tão generosamente e deixá-lo voar", refletiu uma seguidora.

Além de Francisco, Thaila e Renato também são pais de Tereza, de um ano.

Surpresa

Apesar de estarem na mesma novela, Família é Tudo, na Globo, as agendas dos artistas Thaila Ayala e Renato Góes nem sempre batem e eles precisam se distanciar para cumprir os compromissos profissionais. Mesmo com a distância, o ator fez questão de surpreender a esposa com um presente especial.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Thaila abriu um álbum de fotos para mostrar a surpresa que recebeu do marido. Entre os registros, a atriz apareceu posando com um buquê de rosas vermelhas e brancas, além de exibir uma garrafa de uma tequila exótica e muitos doces, acompanhados de cartas e declarações de amor do ator.

Na legenda, Thaila se derreteu com a surpresa e se declarou para o marido, apesar da distância entre eles: “Sobre uma noite especial e sobre se fazer presente mesmo distante! Te amo Renato Góes”, ela escreveu e ganhou uma mensagem do amado nos comentários: “Não fui, mas fui”, o ator brincou com sua ausência em meio a rotina.