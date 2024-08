Thaila Ayala se derrete com surpresa enquanto está afastada do marido: ‘Distante’

Thaila Ayala se emociona ao receber uma surpresa enquanto está afastada do marido, Renato Góes, e exibe presentes nas redes sociais

Apesar de estarem na mesma novela, ‘Família é Tudo', na Globo, as agendas dos artistas Thaila Ayala e Renato Góes nem sempre batem e eles precisam se distanciar para cumprir os compromissos profissionais. Mesmo com a distância, o ator fez questão de surpreender a esposa com um presente especial na última terça-feira, 27.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Thaila abriu um álbum de fotos para mostrar a surpresa que recebeu do marido. Entre os registros, a atriz apareceu posando com um buquê de rosas vermelhas e brancas, além de exibir uma garrafa de uma tequila exótica e muitos doces, acompanhados de cartas e declarações de amor do ator.

Na legenda, Thaila se derreteu com a surpresa e se declarou para o marido, apesar da distância entre eles: “Sobre uma noite especial e sobre se fazer presente mesmo distante! Te amo Renato Góes”, ela escreveu e ganhou uma mensagem do amado nos comentários: “Não fui, mas fui”, o ator brincou com sua ausência em meio a rotina.

Vale lembrar que Thaila e Renato começaram a se relacionar em 2017. Inclusive, a atriz contou que foi paixão à primeira vista, mas afirmou que ficou com medo de se envolver demais e chegou a ‘fugir’ no primeiro encontro: "Daí esperei ele ir no banheiro e corri pelas escadas de emergência. Fugida!", ela explicou em suas redes sociais.

Os dois se casaram em outubro de 2019, em uma cerimônia realizada na Igreja do Carmo em Olinda, Pernambuco, seguida por uma festa no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Na ocasião, o casal de atores reuniu mais de 400 convidados para celebrar o enlace. Hoje, os dois são pais de Francisco, de dois anos, e de Tereza, que tem apenas um ano.

Thaila Ayala chama atenção em dia de praia com a família:

Thaila Ayala chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos curtindo o dia na praia ao lado do marido, o ator Renato Góes, e dos dois filhos, Francisco e Tereza. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz ostenta seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni preto enquanto se diverte com a família.