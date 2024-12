Taylor Swift teria ganhado mais de R$ 910 mil em presentes de aniversário do namorado

Além dos presentes, Taylor Swift ganhou festa surpresa do namorado, astro da NFL Travis Kelce, com quem está junto desde setembro de 2023

Na última sexta-feira, 13, Taylor Swift completou 35 anos e, para celebrar a data, recebeu uma festa surpresa organizada por seu namorado, Travis Kelce, astro da NFL, nesta quarta-feira, 18. A festona que teve como tema The Eras Tour, também marcou o encerramento da turnê mundial da cantora.

Os convidados da festa se vestiram com looks temáticos, representando diferentes eras da carreira de Taylor. Além da decoração temática, Travis Kelce contratou um chef e um barman particulares para o evento. O jogador também caprichou nos presentes, que incluíram joias personalizadas e "inúmeras rosas".

Fontes afirmaram ao The Sun que o atleta não poupou esforços para tornar o dia especial para a artista, gastando US$ 175.000 - aproximadamente R$ 910 mil na cotação atual - em presentes luxuosos. Kelce enviou 35 buquês, para cada ano de vida da artista, de flores da marca The Million Roses, totalizando US$ 19.325 - cerca de R$ 100 mil. Além das flores, o atleta presenteou Taylor com joias de luxo no valor de US$ 155.200 - aproximadamente R$ 805 mil.

Entre os itens, estavam um relógio Day-Date 36 de ouro rosé da Rolex que custa cerca de R$ 314 mil e peças de Tiffany & Co. e Van Cleef & Arpels. Ele escolheu uma pulseira de ouro personalizada da Tiffany & Co. de R$ 114 mil e um bracelete Elsa Peretti de coração aberto que custa aproximadamente R$ 130 mil.

O astro da NFL também adquiriu peças da linha Alhambra de Van Cleef & Arpels, totalizando US$ 47.850 - aproximadamente R$ 249 mil - incluindo um colar de US$ 35.500 - R$ 184 mil, um pingente vintage de R$ 43 mil e brincos 21 mil.

Travis Kelce revela como se apaixonou por Taylor Swift

Taylor e Travis assumiram o relacionamento em 2023, após uma série de rumores de que os dois viviam um affair. Em entrevista ao podcast Bussin' With The Boys, Kelce revelou como soube que estava apaixonado pela cantora e os motivos que o fizeram olhá-la de forma diferente:

“Ela é muito consciente, e foi aí que comecei a realmente me apaixonar. No quão genuína ela é com amigos e família. As coisas podem ficar doidas para alguém com este nível de atenção, mas ela mantém tudo tranquilo. Eu admiro isso", disse ele na ocasião. Além disso, o jogador disse que ficou impressionado quando Taylor marcou presença em alguns de seus jogos.