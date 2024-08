Tata Estaniecki muda rotina e abre o jogo sobre futuro dos filhos: 'Me preocupo'

Mãe de dois filhos, Tata Estaniecki está vivendo uma nova fase profissional com o PodDelas. Em entrevista à CARAS Brasil, apresentadora fala sobre maternidade e novos sonhos

Tata Estaniecki (30) está vivendo uma nova fase profissional. Nesta segunda-feira, 5, a apresentadora estreia um pacote de novidades no canal PodDelas, lançado em abril de 2021 com Flavia Pavanelli e, posteriormente, substituída por Boo Unzueta. Ela estará sozinha no comando do videocast feminino mais popular do Brasil.

Para colocar tudo em prática, a influenciadora digital precisou mudar de vez a rotina. Apesar de estar focada no novo projeto, os filhos Beatriz e Caio, frutos do seu casamento com Júlio Cocielo, aparecem em primeiro na lista de prioridades. Em entrevista à CARAS Brasil, a mamãe revela que conta com uma rede de apoio para conseguir conciliar o trabalho com a maternidade e que sua saída da zona de conforto é para um bem maior: o futuro dos pequenos.

"Está sendo uma tarefa e tanto conciliar a maternidade por causa das gravações, mas tenho uma rede de apoio incrível em casa que me ajuda muito. Eu consigo saí de casa tranquila de que as crianças estão bem cuidadas e isso tudo também é muito importante pro futuro delas, a gente se preocupa com os nossos filhos, você pensa no futuro já na visão deles", conta.

O PodDelas passará a ser gravado nesta nova temporada. A decisão está ligada ao fato de que Estaniecki deseja ficar mais tempo com a dupla. "Eu justamente decidi deixar o PodDelas agora gravado para ter mais tempo com eles, então eu sei que vai ser um período de dedicação às gravações porque lá na frente o trem entrará nos trilhos de novo".

Para encarar a nova temporada, a apresentadora se apoia no período em que elaborou, lançou e comandou o projeto em dupla. A experiência adquirida fez a artista não procurar uma nova dupla para receber os convidados famosos.

[Estou me preparando] há muito tempo, sempre foi meu sonho, sempre amei apresentar em dupla, mas achei que era a hora de me arriscar e de investir mais na minha carreira junto com o PodDelas e foi isso que eu fiz. Me preparei vivendo porque na verdade não tive tempo, a gente começou a gravar há duas semanas, trabalhamos dia e noite, estou exausta e muito feliz", comemora.

"Além de apresentar o programa sozinha, eu dirigi os outros. Estou extasiada, acho que me sinto super preparada, tenho um negócio com desafio, frio na barriga, mas quando as coisas começam a ficar muito calmas é porque está na hora de mudar. Acompanho muito o nosso público e acho que a gente não está na mesma era de quando começou, então a gente resolveu mudar", conclui.

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News