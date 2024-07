Em meio a polêmicas com Karoline Lima, Éder Militão celebra 2 anos da filha

Após repercutir nas redes pela disputa judicial cravada com Karoline Lima, Éder Militão voltou ao Brasil para celebrar os dois anos da filha deles, Cecília

Éder Militão está de volta ao Brasil por alguns dias para celebrar o aniversário da filha, Cecília, de 2 anos, com a família, em Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo, onde o atleta nasceu. O momento entre o pai e a menina vem após Militão mover uma ação na Justiça, pedindo a guarda unilateral da filha, que passa maior parte do tempo com a mãe, Karoline Lima.

Para a comemoração do aniversário da menina com a família paterna, o atleta organizou um festão em um buffet infantil com tema das princesas da Disney, como mostrou a decoradora Val Matos em suas redes sociais.

Nos stories da mãe do atleta, Ana Maria Militão, Cecília foi filmada recebendo beijinhos do pai e posando para as fotos ao lado dele: "Comemorando a vida da minha netinha. Que Deus abençoe", escreveu a avó.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da Fifi. 🏢 (@condominiodafifi)

Em outras ocasiões, a pequena viajou até a Espanha, onde o jogador vive e performa pelo time do Real Madrid, para encontrá-lo. As visitas da pequena já foram motivo de atrito entre os pais, em decorrência de conflitos na contratação de uma profissional para acompanhá-la até lá.

Éder Militão pede por guarda unilateral

Recentemente, a equipe jurídica de Karoline Lima confirmou que a influenciadora foi notificada judicialmente, por causa de uma ação movida contra ela pelo ex-namorado. Éder solicitou que a guarda da filha fosse só dele e acusou a mãe da bebê de "alienação parental".

Em conversa com a Quem, a advogada de Karoline acusou o jogador de violência processual e repudiou a desvalorização da cliente:

"Karoline é uma mãe exemplar que há anos vive sofrendo assédio prossessual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. (...) A alegação de alienção parental é totalmente infundada, assim como o pedido de guarda que, inclusive, foi realizado em meio processual inadequado", disse ela na ocasião.