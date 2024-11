Sthefany Brito reage após Viih Tube ser internada na UTI: 'Muito difícil'

Após ficar sabendo que Viih Tube foi internada na UTI dias após o parto, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre o assunto

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube foi internada na UTI da maternidade Promater, em São Paulo, e precisou passar por uma transfusão de sangue. Após a notícia vir à tona, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

"Eu vi que a Viih Tube teve neném e parece que hoje ela foi para a UTI. As pessoas não têm noção do quão sério é o parto. Gente, é muito sério e muito difícil para algumas mulheres. As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea?", iniciou ela.

A atriz, que é mãe de Enrico, de 4 anos, e Vincezo, de 2 meses, contou que também passou uma experiência difícil. "Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim. No parto do Enrico, eu tive muita reação", recordou.

Em seguida, desejou boas energias para a influenciadora. "Já deu tudo certo. Já deu. Eu não a conheço, mas já fiz uma oração aqui para ela", disse ela, que se emocionou. "A gente acha que o puerpério passa, mas quando menos espera, tá chorando de novo".

E complementou: "Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebezinho. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho."

O que aconteceu com Viih Tube?

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a assessoria confirmou que a influenciadora foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva para receber uma transfusão de sangue, após sofrer uma intercorrência pós-parto. Ela se recupera bem e está acompanhada da mãe. Já o recém-nascido está sob os cuidados de Eliezer.

Na última terça-feira, 12, a mamãe do bebê revelou que passou por uma cesária de emergência. Em outro momento, ela contou que o bebê recém-nascido quase precisou ir para a UTI Neonatal após seu nascimento.