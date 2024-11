Sthefany Brito mostra como está sua barriga dois meses após dar à luz

Neste domingo, 10, a atriz Sthefany Brito mostrou como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento de seu filho caçula, Vicenzo, de dois meses

Neste domingo, 10, a atriz Sthefany Brito mostrou como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento de seu filho caçula, Vicenzo, de dois meses. Nos stories de seu Instagram, a artista gravou um vídeo em frente ao espelho de sua casa e compartilhou um questionamento de seu primogênito, Enrico, de 4 anos.

De biquiní, ela mostrou como está seu corpo e contou que o herdeiro perguntou sobre o tamanho de sua barriga. "Mamãe, por que sua barriga tá grande se meu irmão já saiu? Enrico, 4 anos", escreveu ela na legenda. Logo em seguida, contou que não é a primeira vez que seu filho mais velho diz que sua barriga está grande.

"Não é a primeira vez que ele fala que minha barriga está grande e pergunta com muita curiosidade. Da primeira vez, expliquei de forma fofa e disse: 'Ah, filho, a barriga da mamãe levou um tempo para crescer. Seu irmão foi crescendo dentro da barriga, e a barriga foi crescendo junto com ele. Agora que seu irmão saiu, a barriga da mamãe vai diminuindo devagarinho'. Ele prestou muita atenção na minha explicação, e eu perguntei se ele tinha entendido", detalhou.

"Ele então perguntou: 'Por que está grande?' Eu respondi: 'Ah, deixa pra lá'. Ele não perguntou se tem outro bebê, porque eu acho que isso poderia ser pior a situação. E hoje ele perguntou de novo por que minha barriga está grande se o irmão já saiu. Eu disse que é assim mesmo. E é isso. Ser mãe é uma humilhação", encerrou.

