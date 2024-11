Stenio Garcia surpreende ao surgir dirigindo aos 92 anos

O ator Stenio Garcia renovou a sua Carteira Nacional de Habilitação e esbanjou vitalidade ao surgir dirigindo aos 92 anos

Stenio Garcia segue esbanjando força e vitalidade aos 92 anos. O ator renovou a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recentemente e surpreendeu ao surgir dirigindo.

Em seu Instagram Stories, Marilene Saade, esposa do artista, compartilhou um vídeo em que Stenio aparece no volante.

"O Stenio renovou a carteira de motorista aos 92 anos. Agora com a renovação da carteira, o Stenio não quer sair do volante”, escreveu ela.

Marilene escolheu colocar a música O Frete ao fundo do vídeo. A canção fez parte da trilha sonora de Carga Pesada, série protagonizada por Stenio Garcia na Rede Globo entre 2003 e 2007.

O último trabalho de Stenio foi uma participação no primeiro episódio da série Filhas de Eva, disponível no Globoplay.

Tentativa de golpe

Marilene Saad, esposa de Stenio Garcia, revelou que não vai levar para frente a tentativa de golpe que recebeu da garota de programa que contratou para agradar o marido. Procurada pela CARAS Brasil, a atriz explicou detalhes por trás do caso, que inicialmente era apenas para ser um presente ousado dela para o amado.

"Ela estava querendo dinheiro", afirma Mari que se sente aliviada de não ter finalizado o encontro da moça com Stênio, que iria acontecer em sua casa. Passado os dias, ela acredita que poderia ser um perigo colocar uma pessoa desconhecida em seu imóvel.

A ideia de presentear Stenio com uma garota de programa veio devido o fato de Mari não poder ter relações sexuais no momento. Por conta disso, ela lembrou que uma amiga revelou ter presenteado o esposo com uma garota de programa. Pensando em apimentar o casamento, que já dura mais de 20 anos, ela achou que poderia ser algo positivo.

Mas pouco depois de marcar o horário com a moça, Stenio preferiu não ir para frente e Mari concordou. No entanto, a mulher não gostou nada do cancelamento e pediu para o valor ser pago da mesma maneira. "O Stenio acabou declinando, graças a Deus. Imagina, poderia ser até uma bandida", declara ela, que sofreu com chantagens da profissional, que ameaçou divulgar detalhes íntimos do casal.

Com a repercussão do caso nas redes sociais, a moça confirmou que tentou dar um golpe e pediu desculpas, para evitar investigações. "Ela confessa que tentou dar um golpe, porque tem uma criança de dois anos, foi despejada, está devendo 1.300, e estava na casa de uma amiga, na favela da Rocinha", conta.

