Mariana Molina revela detalhes de romance com irmão de Sophie Charlotte

A atriz Mariana Molina engatou recentemente um romance com o artista Angelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte, após seu divórcio do ator João Vítor Silva. Depois de oito anos de casamento, ela colocou um ponto final na relação e se reaproximou do artista, que já conhecia há cerca de 15 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou como foi.

"Nos conhecemos há uns 15 anos. A gente sempre se cruzou e acompanhava as redes, como todo mundo. Mas nunca foi uma possibilidade, nunca teve qualquer tipo de troca porque eu sempre me relacionei. Fiquei casada por muito tempo. E agora, depois de sei lá quantos anos, nos reencontramos no aniversário da Rafa Kalimann. Ficamos conversando, trocando curtidas. Fui muito enfática, falei que não queria namorar, que achava que precisava ficar sozinha. E aí o universo gargalhou da minha cara", relembrou ela.

Os dois estão namorando há seis meses. E ela também falou sobre o relacionamento com o ex. "Eu amo (namorar). Fiquei uns seis meses solteira. Falei disso com o João. Quando ele soube que eu estava namorando, ele falou: "Mariana, como assim?" Acho que eu tive boas experiências de relacionamento. Eu e João nos damos superbem, vivemos uma relação que foi ótima. Então, eu não saí traumatizada. Não tinha medo de me apaixonar. Sou uma pessoa que gosta muito da troca", analisou.

Em junho deste ano, a assessoria de Molina e Silva confirmou o fim do relacionamento à coluna Play, do jornal O Globo, após oito anos juntos. Já na vida profissinal, Mariana Molina está de volta às novelas. Ela está no elenco de Beleza fatal, da Max, que estreia em 2025.

