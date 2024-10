Sophie Charlotte e Xamã esbanjam romance durante evento em São Paulo

Assumidos, Sophie Charlotte e Xamã surgem em clima de romance e trocam vários beijos durante evento de lançamento em São Paulo

Na noite da última quarta-feira, 2, Xamã organizou um evento em São Paulo para celebrar o lançamento de seu novo clipe, ‘Cara do Trem’, e foi prestigiado por Sophie Charlotte. Apesar de viverem um relacionamento longe dos holofotes, o casal não escondeu a paixão e surgiu em clima de romance, com beijos e carinhos na frente do público.

Logo na recepção do evento, Xamã e Sophie, que recentemente protagonizaram a novela ‘Renascer’, na Globo, posaram juntos com direito a carinhos e até um cheiro no pescoço. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido preto discreto, além de uma bolsa verde metalizada. Já o cantor apostou em uma camisa verde e uma calça preta.

Inclusive, Sophie e Xamã combinaram as cores dos esmaltes e surgiram com as unhas pintadas de preto. Depois de exibirem a produção na entrada do evento, o cantor se dirigiu ao palco e apresentou o novo clipe, enquanto a amada assistia com os olhos brilhando. Nos bastidores, eles também trocaram muitos beijos e não esconderam o clima de romance.

Vale lembrar que os rumores de um affair começaram depois que Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Pouco depois, a atriz e o cantor passaram a ser vistos juntos com frequência e assumiram o romance depois de serem vistos aos beijos na praia. Desde então, eles estão sempre juntos.

Sophie Charlotte e Xamã abrem álbum de fotos em clima de romance:

Na última quarta-feira, 2, Xamã compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos apaixonadas ao lado da amada, Sophie Charlotte. Nos cliques, eles aparecem trocando muitos carinhos, curtindo um dia de praia e o festival Rock In Rio. Além disso, os famosos surgiram em um vídeo se divertindo com um filtro das redes sociais.