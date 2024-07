Sophia Valverde exibe foto de beijão em influencer. Saiba quem é

Atriz de As Aventuras de Poliana, Sophia Valverde apresenta seu novo affair com foto de beijo e ele responde: ‘Te amo’

A atriz Sophia Valverde vive um novo affair! Depois de rumores, ela apareceu trocando um beijo com o influencer Ruan Bandeira. A foto foi compartilhada pela artista em seu feed no Instagram.

Na imagem em preto e branco, os dois trocaram um beijo carinhoso. Na legenda, ela falou sobre o encontro deles em Fortaleza. "Obrigada por tudo esses dias incríveis aqui em Fortaleza. Boa viagem para seu próximo trabalho e em breve estaremos juntos de novo! E obrigada por me indicar o melhor filme da vida que ainda não tinha assistido: “Depois do Universo” com @giulia. Love you @ruanbandeiraa. Surpresas que Fortaleza nos proporciona. Feliz em estar feliz e feliz em te ver feliz. Já já estamos juntos novamente", escreveu.

Por sua vez, Ruan deixou um comentário no post dela. “Te amo, minha linda”, disse ele. Para quem não sabe, Ruan Bandeira é influenciador digital. Ele é famoso por seus vídeos no TikTok e também já participou do reality Casa da Barra, de Carlinhos Maia.

Vale lembrar que Sophia é famosa desde a infância e protagonizou a novela As Aventuras de Poliana, do SBT.

Sophia Valverde terminou um relacionamento em março de 2024

A atriz Sophia Valverde e o cantor Rafa Almeida anunciaram o término de seu relacionamento em março de 2024. Após quatro meses juntos, a artista e o filho de Solange Almeida usaram suas redes sociais para contar que não são mais um casal.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Rafa publicou um clique dos dois juntos e fez um comunicado sobre a separação do casal. "Oi gente, eu e a Soso não estamos mais juntos, em respeito a todos que nos seguem e nos acompanham eu vim falar a respeito", iniciou o cantor.

Mesmo com o término, ele ainda se declarou para Sophia e afirmou que o fim do relacionamento foi amigável. "Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja. Eu a amo muito e toda a família também. O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muiiiitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né?", disse Rafael.

Por fim, ele ainda pediu privacidade para o ex-casal e sua família. "Respeitem o nosso momento, espero que entendam", finalizou o artista.