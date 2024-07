Simone Biles rebate críticas sobre seu cabelo nas redes sociais

Simone Biles usou as suas redes sociais para rebater algumas críticas sobre seu cabelo e explicou o motivo de seu coque estar solto

Nesta terça-feira, 30, Simone Biles rebateu alguns comentários dos seguidores sobre o seu cabelo durante os Jogos Olímpicos de Paris. Em seu Instagram Stories, a ginasta norte-americana explicou o motivo de seu coque estar solto durante a competição.

"Não venham para cima de mim por causa do meu cabelo. Ele estava pronto, mas o ônibus não tinha ar condicionado e estava tipo 9.000 graus", brincou ela em um vídeo em que aparece usando um ventilador portátil dentro do ônibus.

Em seguida, Simone pediu para que os seguidores não critiquem mais o cabelo de ninguém. "Vou segurar sua mão quando disser isso da próxima vez que você quiser comentar sobre o cabelo de uma garota negra. Apenas não faça", escreveu ela.

Reação viraliza

O Brasil levou o bronze durante a final feminina em grupo de ginástica artística, nesta terça-feira (30). Durante as Olimpíadas de Paris, a norte-americana Simone Biles, que levou o ouro, chamou a atenção de internuatas brasileiros pela reação surpresa a Rebeca Andrade, que fazia sua sequência nas barras irregulares.

Simone observava com atenção a performance da colega de esporte, quando se impressionou com o talento da brasileira deixou transparecer no rosto. No aparelho, as duas tiveram a mesma nota para adificuldade de 8.333. Porém a brasileira levou a melhor nota geral das barras, de 14.533 contra 14.400 de Simone.

As duas ginastas estão entre as favoritas do público, sendo Simone a campeã mundial de 2023. Nas redes sociais, internautas comentaram a reação: "Não treme, não, Simone", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Você pode ser brava lá fora, Simone, mas aqui temos outra brava, REBECA ANDRADE É O NOME DELA", comentou o outro. "Queria muito que ela fosse brasileira para eu torcer por ela. Ela parece ser gente boa com a Rebeca", opinou mais uma internauta na web.