Silvia Abravanel conta como lida com os haters: 'Bloqueio'

Silvia Abravanel abriu o jogo sobre a sua relação com os haters e contou o que faz quando lê comentários maldosos nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 27, Silvia Abravanel foi a convidada do podcast Festa da Firma e abriu o jogo sobre a sua relação com os haters.

A filha de Silvio Santos contou o que faz quando lê comentários maldosos nas redes sociais. "Eu bloqueio, eu adoro bloquear. Não discuto, não comento, não vou atrás, não dou um minuto de fama que aquela pessoa precisa em cima da minha vida", disse.

Em seguida, ela comentou sobre a ida de Eliana para a Rede Globo. “Eu sou sempre a favor da gente procurar o que é melhor para a gente. Ela é uma apresentadora incrível, sabe o que quer, sabe o que faz. Fez a carreira dela desde novinha, então sabe como trilhar o caminho dela. Se ela não estava mais feliz e queria algo a mais para a vida dela, fez o certo. A vida é assim, temos que voar pelos ares que forem melhor para a gente".

Detalhes do casamento

Silvia Abravanel e Gustavo Moura revelaram quando e onde pretendem oficializar a união. Os dois iriam se casar em outubro, mas decidiram adiar a cerimônia para 2025.

E entrevista ao portal Leo Dias, o cantor revelou que o casamento com a apresentadora do SBT será em abril, mas não será mais no interior como eles haviam pensando anteriormente. "Vai ser em abril, em São Paulo e a gente está preparando", contou o artista, que faz dupla com Rafael.

"A gente ia casar no interior, mas falei para Silvia: 'A gente tem amigos demais. Não dá, não!'. Estava ficando muito fora de mão para galera chegar. Vai ser em São Paulo e o tema vai ser o mesmo, que é o country. É muito do que a gente gosta, as coisas do campo e cavalo. A gente não sabe onde vão entrar os cavalos, né?", detalhou.

Silvia e Gustavo decidiram adiar o casamento após a morte de Silvio Santos (1930-2024). "Nós achamos que neste ano não teria clima nenhum para a gente fazer essa festividade", explicou o famoso em entrevista à Quem.

Leia também: Silvia Abravanel exibe cintura finíssima em leilão de Ronaldo e impressiona