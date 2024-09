Sidney Sampaio rompe o silêncio e abre o jogo sobre A Fazenda 16

Sidney Sampaio fala com exclusividade à CARAS Brasil sobre participação em A Fazenda 16

A uma semana da estreia, A Fazenda 16 segue sendo o assunto do momento devido aos participantes que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão a partir da próxima segunda-feira, 16. Rodrigo Carelli (56), diretor do núcleo de realities da Record, tem soltado pistas sobre os novos peões.

Uma das dicas causou burburinho nas redes sociais e colocou o nome de Sidney Sampaio (44) entre os principais assuntos da web. Segundo o diretor, um dos peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.

A declaração de Carelli intensificou as listas da imprensa que já haviam sido divulgadas anteriormente. Em todas, o ator atualmente no ar na reprise de Alma Gêmea, na Globo, aparece como um dos participantes do reality show rural.

Leia também:Thiago Oliveira vai apresentar o Fantástico? Apresentador fala sobre ida para revista eletrônica

Procurado pela CARAS Brasil, Sidney Sampaio quebra o silêncio e fala sobre as especulações sobre uma possível participação no programa que novamente será comandado por Adriane Galisteu (51). Em 2023, sua participação era dada como certa, mas teria sido barrada após ele se jogar do 5º de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Não vou, é fake news. Não estarei em A Fazenda. Todos os anos meu nome sai em listas", nega o ator, que diz ter outros planos para carreira no período em que o confinamento estará no ar, de setembro a dezembro deste ano.

Apesar de não confirmar participação no reality show, Sidney conta como seria sua participação caso aceitasse competir com outros famosos. "Acho que seria exatamente da maneira que eu sou, amigo dos que se aproximam, apaziguador quando posso e justo contra as injustiças. Não consigo me imaginar em situações que me façam ser diferente disso", diz.

A Fazenda 16

A Record divulgou que a nova temporada do formato rural terá recorde de participantes: 24 no total. Logo no início, 20 serão confinados na sede e oito no Paiol. De acordo com a emissora, as oito personalidades já passaram por outros realities ou são influenciadores do Kawai.

O público vai poder observar os moradores do Paiol por alguns dias e escolher em votação popular os quatro novos moradores da sede.